Amateurs de smartphones, la bonne affaire du jour est du côté de la marque OnePlus avec deux excellentes promotions sur les OnePlus 11, le dernier-né de la marque, mais également sur le OnePlus 10 Pro.

Pour rappel, le smartphone OnePlus 11 5G possède un écran 2K AMOLED de 6,7" à une définition de 3216 x 1400 px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre un surpuissant SoC Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 8 à 16 Go de RAM et avec un stockage de 128 à 256 Go. Sa batterie de 5000 mAh possède une charge rapide de 100 W. Enfin, au niveau photographie il intègre une triple caméra à l'arrière (50 MP, 48 MP et 32 MP) ainsi qu'une caméra frontale de 16 MP.

Vous trouverez chez AliExpress le smartphone OnePlus 11 8/128 Go au tout petit prix de 659 € (-22%) au lieu de 849 € sur le site officiel de OnePlus, et le OnePlus 11 16/256 Go à seulement 699 € (-24%) au lieu de 919 € prix officiel. Dans les deux cas, la livraison est gratuite et effectuée en 3 jours depuis la France.





Vous pourrez également acheter le précédent modèle à prix réduit, mais toujours extrêmement intéressant, avec le smartphone OnePlus 10 Pro qui est équipé d'un écran Fluid AMOLED de 6,7" 120 Hz à une définition de 3216 x 1440 px. Il possède un processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 à 12 Go de RAM et avec un espace de stockage de 128 à 256 Go. Au niveau photographie il dispose d'un triple capteur avec module principal de 48 MP, et deux autres modules de 50 MP et 8 MP. Placé dans l'écran, vous trouverez un APN de 32 MP pour les selfies. Enfin, il possède une batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 80 W.

Vous trouverez chez AliExpress le smartphone OnePlus 10 Pro 8/128 Go à seulement 469 € au lieu de 619 € sur le site officiel de OnePlus soit 24% de réduction (vous le trouverez à 540 € chez Amazon), mais également le OnePlus 10 Pro 12/256 Go à seulement 549 € au lieu de 649 € prix officiel soit -15%. Dans les deux cas également, la livraison est gratuite sous 3 jours depuis la France.





Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans avec Free qui propose 50% de réduction sur son forfait mobile avec internet 5G illimité si vous prenez une Freebox Pop, ou encore Creality qui casse les prix chez Geekbuying sur ses imprimantes 3D K1 et K1 Max, mais aussi Anycubic !