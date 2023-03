Les promotions ont afflué tout au long de la journée. Mais pour bien commencer la semaine, nous vous avons concocté une sélection d'autres produits, toujours à des prix attractifs.

Commençons avec le smartphone POCO X5 Pro. Ce téléphone portable est équipé d'un processeur Snapdragon 778G et se décline en deux versions, 6 et 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Il intègre un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67" à une définition de 2400 x 1800 px. Il possède également 3 capteurs photo de 108 MP, 8 MP et 2 MP à l'arrière ainsi qu'une caméra à l'avant de 16 MP.

Ce smartphone POCO X5 Pro 6 / 128 Go est vendu 249 € au lieu de 348,75 € soit 20% de réduction chez AliExpress avec le code AEFR30.

La version 8 / 256 Go du téléphone POCO X5 Pro est vendu 254 € avec le code AEFR55 chez le même vendeur. La livraison est gratuite, depuis la France, dans un délai de 7 jours.

D'autres smartphones sont également en promotion à savoir :

Et d'autres produits sont également à prix réduit à savoir :

