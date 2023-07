Le OnePlus 12 fait l'objet d'une fuite : comme souvent, c'est le leaker OnLeaks qui a partagé sur Twitter des clichés de l'appareil avant même son officialisation par la marque.

Le smartphone s'annonce comme le flagship du constructeur chinois pour l'année, mais tout le monde pourrait ne pas en profiter. Rappelons ainsi que les marques du groupe BBK sont particulièrement bousculées en Europe suite à la violation de plusieurs brevets liés à la 4G et 5G appartenant à Nokia, ce qui a déjà entrainé l'expulsion de certains d'Allemagne. En conséquence, OnePlus pourrait quitter prochainement la France et donc ne plus sortir ses nouveaux terminaux concernés par ces violations de brevets en Europe.

Le OnePlus 12 pourrait ne pas sortir en France

Les clichés proposés permettent de constater que le OnePlus 12 ne va pas trop s'éloigner du 11 en termes de design, notamment au niveau du bloc photo imposant. Changement majeur toutefois : il se pourrait que le OnePlus 12 adopte un nouveau téléobjectif périscopique.

Le capteur photo frontal aurait été déplacé pour s'installer dans le coin supérieur gauche de l'écran, tout comme le flash qui n'est plus intégré au bloc photo à l'arrière.

Selon la fiche technique en fuite, l'appareil serait doté d'un écran OLED de 6,7 pouces 120 Hz 2K, il embarquerait un SoC Snapdragon 8 Gen 3 avec 24 Go de RAM, et proposer de la recharge filaire 150 W et 50W en sans fil.