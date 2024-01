Sitôt l'annonce du nouveau processeur mobile premium de Qualcomm réalisée, la marque OnePlus n'avait pas perdu de temps pour dévoiler son smartphone haut de gamme OnePlus 12 mais dans un premier temps uniquement pour le marché chinois.

Il aura fallu attendre quelques semaines supplémentaires pour l'officialisation de la version internationale du smartphone qui mise sur sa fiche technique et sa surcouche OxygenOS pour impressionner son public.

Le smartphone s'appuie en effet sur un grand affichage 6,82 pouces AMOLED en résolution QHD+ et avec rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Il s'offre en outre le luxe d'une luminosité de luminosité de 1600 nits pouvant ponctuellement grimper à 4500 nits en HDR grâce à une puce dédiée P1.

L'affichage est également compatible HDR10+, HDR Vision et Dolby Vision et constitue toujours ainsi un point fort des smartphones OnePlus.

Snapdragon 8 Gen 3 à l'honneur

A ce bel écran, le fabricant associe un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 de dernière génération couplé à un système de refroidissement Dual Cryo-velocity VC (chambre à vapeur double) qui lui assurera des performances premium et la possibilité de jouer longtemps sans s'échauffer.

La plate-forme matérielle apporte en outre le dernier cri en matière de connectivités sans fil avec le support du WiFi 7 et du Bluetooth 5.4, ainsi que le meilleur en connectivité cellulaire 5G en sub-6 GHz et en bande millimétrique. On trouvera également le support de l'USB 3.2 avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbps.

OnePlus y a ajouté une puce PixelWorks X7 pour étoffer le framerate sur certains jeux et applications. Le tout est alimenté par une batterie de capacité 5400 mAh avec charge rapide filaire de 100W SuperVOOC et sans fil de 50W AirVOOC.

Partie photo équilibrée avec Hasselblad

Pour la partie photo, le OnePlus 12 mise sur une combinaison de trois capteurs photo logés dans un grand bloc circulaire rappelant le OnePlus 11 et accompagnés d'un flash. Pour ce modèle, OnePlus remet le zoom à l'honneur avec un module périscopique de 64 mégapixels assurant un zoom sans perte x3.

Le capteur principal est de type Sony LYT-808 de 50 mégapixels avec stabilisation OIS et l'on trouvera un ultra grand angle de 48 mégapixels. la combinaison de capteurs est optimisée grâce au partenariat avec Hasselblad toujours bien présent chez OnePlus et qui s'exprimera également dans l'interface avec une application photo spécifique et proposant un mode X Pan de prise de vue large sans déformation.

Lancé avec Android 14 et la surcouche OxygenOS, le OnePlus 12 est dès à présent en précommande sur le site de OnePlus avant sa commercialisation effective le 6 février prochain.

Avec la précommande, OnePlus fera cadeau d'un casque audio Bang & Olufsen Beocom Portal (valeur 549 €) ainsi que d'écouteurs sans fil intrauriculaires OnePlus Buds Pro 2 .

Le OnePlus 12 est proposé en coloris noir (Silky Black) ou vert émeraude (Flowy Emerald) à un tarif dépendant de sa configuration mémoire :



A noter que le OnePlus 12R est également en vente, une version légèrement moins évoluée que le OnePlus 12.