Le fabricant OnePlus préparait le lancement de son nouveau smartphone de référence depuis plusieurs semaines, distillant les informations petit à petit et confirmant une bonne partie des fuites qui ont circulé depuis de nombreux mois.

Le smartphone OnePlus 12 est donc annoncé d'abord en Chine, en attendant une version internationale qui se montrera sans doute début 2024, et reprend les grandes lignes du style de son prédécesseur le OnePlus 11 et de son design Black Hole avec son grand bloc photo circulaire fusionnant avec la tranche.

Un détail évolue : la position du slider de notification qui change de tranche et se situe désormais à l'opposé du bloc photo. Ce déplacement permet d'optimiser le positionnement des antennes dans le smartphone et d'assurer la meilleure réception quand le smartphone est tenu à l'horizontale pour jouer.

Ecran 4500 nits et Snapdragon 8 Gen 3

Le OnePlus 12 s'appuie toujours sur un bel et grand affichage AMOLED 6,82 pouces QHD+ avec rafraîchissement dynamique de 120 Hz (technologie LTPO) et la particularité de pouvoir grimper jusqu'à une luminosité inédite de 4500 nits en HDR.

L'écran porte un poinçon centré pour un capteur photo avant de 32 mégapixels destiné aux selfies.

Sans surprise, le smartphone embarque un processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 3 avec jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5x et jusqu'à 1 To de stockage.

Il est accompagné d'un puissant système de refroidissement avec une chambre à vapeur qui lui permettra de supporter de longues sessions de jeu.

Même bloc photo que le OnePlus Open

Pour la partie photo, on retrouve la configuration du smartphone pliant OnePlus Open. Le bloc photo comprend trois modules avec un capteur principal de 50 mégapixels Sony LYT-808 avec OIS, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un gros téléobjectif périscopique de 64 mégapixels stabilisé assurant un zoom optique x3.

L'ensemble est optimisé et calibré avec le partenaire Hasselblad dont le logo est remplacé par son initiale H gravée sur le bloc photo et le smartphone intègre toujours le mode X Pan spécifique pour des plans larges sans déformation.

Le OnePlus 12 propose enfin une batterie de 5400 mAh avec une charge rapide filaire de 100W mais aussi une charge rapide sans fil de 50W (et charge sans fil inversée de 10W) qui manquait au OnePlus 11.

La version chinoise du OnePlus 12 est proposée avec Android 14 et la surcouche ColorOS et démarre à 4299 yuans (560 € HT) en configuration 12 / 256 Go et grimpe jusqu'à 5799 yuans (755 € HT) pour le modèle premium en 24 Go / 1 To.