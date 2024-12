Après un léger suspense, OnePlus officialise le lancement européen du smartphone OnePlus 13 qui aura lieu le 7 janvier 2025. Le nouveau fleuron de la marque sera présenté dans le cadre d'un événement dont le coup d'envoi sera donné à 16h30.

D'ores et déjà, OnePlus met en avant des certifications IP68 et IP69, un écran ProXDR 2K d'une luminosité maximale de 4500 cd/m² et avec un taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz. Trois finitions sont au programme pour le OnePlus 13 : Black Eclipse, Arctic Dawn (verre résistant aux empreintes) et Midnight Ocean (revêtement en cuir vegan microfibre).

La série OnePlus 13 est équipée d'OxygenOS 15 avec des fonctionnalités basées sur l'IA. Des exemples cités sont Intelligent Search pour rechercher des fichiers locaux en langage naturel et des outils de photo optimisés par l'IA. En partenariat avec Google, des modèles Gemini sont intégrés.

Après un lancement en Chine

Dans l'absolu, la surprise est toute relative, étant donné que le OnePlus 13 a été dévoilé en Chine fin octobre. C'est son arrivée sur le marché européen (et international) qui se prépare désormais.

En Chine, OnePlus a introduit un appareil OnePlus 13 disposant d'une plateforme mobile Snapdragon 8 Elite et affichant sur un écran de 6,8 pouces. Il embarque une batterie de 6 000 mAh avec charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 50 W.

Le bloc photo circulaire à l'arrière est composé d'un capteur principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels (f/1,6 et stabilisation OIS), grand angle de 50 mégapixels et téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique x3 (et x120 en zoom hybride). L'optimisation avec Hasselblad reste d'actualité.

La barre des 1 000 € ?

La configuration précise du OnePlus 13 en Europe reste encore à connaître, de même que le prix qui pourrait tutoyer le millier d'euros. Hormis le smartphone OnePlus 13, OnePlus va également proposer une nouvelle version Sapphire Blue de ses écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 3.

Avec la série OnePlus 13, les OnePlus Buds Pro 3 vont bénéficier d'une fonction de traduction assistée par IA.