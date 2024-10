La marque OnePlus lève le voile sur son nouveau champion quelques jours seulement après la présentation du processeur mobile Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et quelques heures quasiment après Xiaomi et sa gamme Xiaomi 15.

L'annonce rapide du OnePlus 13 (en Chine pour commencer) vient confirmer les liens étroits entre le fabricant et le groupe Qualcomm dont les derniers processeurs sont régulièrement intégrés dans ses smartphones premium.

Comme l'avaient déjà montré les rendus en amont de la présentation, le nouveau smartphone emprunte beaucoup à ses prédécesseurs en terme de design. On retrouve le grand bloc photo circulaire à l'arrière mais qui n'est plus fusionné avec la tranche, tandis qu'un sigle H sur le côté rappelle le partenariat avec Hasselblad.

OnePlus 13, un smartphone puissant et lumineux

A l'avant, le OnePlus 13 profite d'un grand affichage 6,83 pouces QHD+ AMOLED avec une dalle X2 de BOE qui promet de pouvoir grimper jusqu'à une luminosité de 4500 nits dans certaines circonstances.

L'écran profite d'un rafraîchissement 120 Hz dynamique et du support du HDR10+ et du Dolby Vision, le tout protégé par un verre renforcé Crystal Shield et poinçonné pour loger le capteur photo avant de 32 mégapixels pour les selfies.

Le OnePlus 13 est un beau bébé de 8,5 mm d'épaisseur pour 213 grammes qui cache donc un puissant processeur mobile Snapdragon 8 Elite associé à 12 / 16 ou 24 Go (exclusivité chinoise pour ce dernier) de RAM LPDDR5x, avec 256 / 512 Go ou 1 To de stockage UFS 4.0.

Le SoC est accompagné d'un solide système de refroidissement par chambre à vapeur pour éviter la surchauffe lorsqu'il est fortement sollicité. Il assure les connectivités sans fil WiFi 7 / Bluetooth 5.4 et une compatibilité 5G avancée.

Le smartphone dispose en outre d'une très imposante batterie de 6000 mAh avec charge rapide filaire de 100W SuperVOOC et sans fil de 50W, avec également la charge sans fil inversée de 10W pour recharger de petits gadgets.

Une partie photo riche et optimisée avec Hasselblad

Le bloc photo circulaire est assez imposant à l'arrière et loge trois capteurs photo et le flash. Oneplus fait appel au module Sony LYT-808 de 50 mégapixels et ouverture f/1,6 pour le capteur grand angle principal, avec stabilisation OIS.

Il est accompagné d'un ultra grand angle de 50 mégapixels (angle de vue 114 degrés) qui pourra faire office de capteur macro et d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels assurant un zoom optique x3 et grimpant jusqu'à x120 en zoom hybride.

Le smartphone est annoncé avec Android 15 à bord et la surcouche OxygenOS 15 qui renforce ses capacités d'intelligence artificielle en faisant la part belle à l'IA Gemini de Google.

Annoncé en coloris bleu (Blue Moment), blanc (Dew Morning) ou noir (Obsidian Black), le OnePlus 13 est annoncé en Chine à un tarif démarrant à 4499 yuans (580 € HT environ). Il devrait frôler ou dépasser les 1000 € en Europe lors de son lancement attendu en début d'année 2025.