La marque OnePlus avait dévoilé son nouveau fleuron OnePlus 13 en Chine mais c'est pour le salon CES 2025 de Las Vegas que se révèlent les versions internationales du smartphone et de son petit frère OnePlus 13R.

Le OnePlus 13 reprend dans son design et ses fonctionnalités tout ce qui fait le succès de la lignée et vous pouvez déjà juger du résultat dans notre test du OnePlus 13 tout frais pondu rien que pour vous.

On retrouve toujours un grand affichage 6,82 pouces AMOLED QHD+ avec rafraîchissement 120 Hz, poinçon pour le capteur à selfies de 32 mégapixels et lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.

A bord, le puissant processeur Snapdragon 8 Elite peut faire parler la poudre avec jusqu'à 24 Go de RAM (réelle + virtuelle) et un système de refroidissement composé d'une double chambre à vapeur.

Le OnePlus 13 embarque également une batterie de 6000 mAh qui ne lui donne pas d'embonpoint pour autant et profite d'une charge rapide 100W (et 50W en sans fil). La coque est désormais certifiée IP68 / IP69, le protégeant contre les infiltrations de poussière, les éclaboussures et les immersions.

Un bloc photo convaincaint et de l'IA à gogo

A l'arrière, un grand bloc photo circulaire accueille trois capteurs de 50 mégapixels, dont le module principal est un Sony LYT-808 capable de capter beaucoup de lumière. Il est accompagné d'un ultra grand angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x3 et capable d'un zoom hybride x120 au rendu plutôt impressionnant.

L'ensemble est optimisé par le spécialiste de la photo Hasselblad qui imprime sa patte dans l'application photo avec le déclencheur orange et son bruit caractéristique, ainsi qu'avec le mode X Pan propre à la marque.

Le OnePlus 13 profite de la nouvelle surcouche OxygenOS 15 reposant sur Android 15 et toujours aussi fluide et simple d'utilisation tout en offrant beaucoup de possibilités de personnalisation.

Elle s'enrichit sensiblement en capacités IA, du Circle to Search à l'édition de photo (effacement d'objet, améliorations diverses automatiques), en passant par la génération de texte ou la traduction instantanée.

Le OnePlus 13 est disponible dès à présent sur le site de OnePlus au prix de 1029 € en version 256 Go et 1179 € pour le modèle 512 Go.

Pour le lancement, OnePlus fait une remise de 100 € sur le modèle 512 Go et offre un cadeau gratuit à choisir parmi une liste qui comprend : une enceinte B&O Beosound Explore Outdoor, une montre connectée OnePlus Watch 2R, des écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 3, des coques magnétiques ou le chargeur GaN 120W SuperVOOC.

OnePlus 13R, le savoir-faire OnePlus à moindre coût

De son côté, le OnePlus 13R reprend le design avec le grand bloc photo circulaire à l'arrière avec une fiche technique plus légère qui permet aussi de le rendre plus accessible.

Il s'appuie sur un affichage AMOLED 6,79 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et pour la première fois un verre protecteur Gorilla Glass 7i de Corning, et un processeur Snapdragon 8 Gen 3 (la puce premium de Qualcomm de 2024) associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Egalement équipé d'une grande batterie de 6000 mAh et d'une charge rapide filaire de 80W, il embarque un bloc photo comprenant un module principal grand angle Sony LYT-700 de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x2, mais sans les raffinements Hasselblad du OnePlus 13.

Le OnePlus 13R est proposé en coloris Nebula Noir ou Astral Trail et la coque est certifiée IP65, ce qui renforcera sa durabilité dans le temps, d'autant plus qu'il est également résistant aux chutes et certifié MITL-STD-810H comme le OnePlus 13.

Le nouveau OnePlus 13R, lui aussi sous OxygenOS 15 / Android 15, peut dès à présent être pré-commandé sur le site OnePlus au prix de 769 € en version 256 Go, les livraisons démarrant à partir du 14 janvier 2025.

Pour le lancement du OnePlus 13R, la marque offre en cadeau au choix la montre OnePlus Watch 2R, les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 3 ou bien les nouvelles coques magnétiques OnePlus.