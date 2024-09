La marque OnePlus pourrait officialiser son nouveau smartphone premium OnePlus 13 très vite après l'annonce du processeur mobile haut de gamme Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm.

Ce dernier devrait être annoncé durant l'événement annuel Snapdragon Tech Summit du 21 au 23 octobre prochain et un lancement du smartphone (en Chine pour commencer) pourrait intervenir avant la fin du mois.

Il proposera toujours un grand affichage AMOLED et de la surcouche OxygenOS alliant fluidité et style épuré, ainsi qu'une grande batterie avec charge rapide. On évoque également un bloc photo de trois capteurs avec un module principal de 50 mégapixels Sony LYT808, un ultra grand angle et un zoom périscopique.

24 Go de RAM pour la version la plus riche

Pour accompagner le processeur mobile, le OnePlus 13 disposerait d'une très grosse quantité de RAM, peut-être en lien avec de nouvelles fonctionnalités IA embarquées.

OnePlus 12

Le leaker chinois Digital Chat Station affirme ainsi que le OnePlus 13 sera doté de 24 Go de RAM LPDDR5X, soit le maximum supporté par la plate-forme matérielle. Ce ne sera pas exactement une première puisque le OnePlus 12 peut déjà être trouvé avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage dans sa plus haute configuration.

Excluvisité chinoise

La mauvaise nouvelle est que, comme l'an dernier, cette version avec 24 Go de RAM restera exclusive au marché chinois, le modèle international plafonnant à 16 Go, ce qui est déjà généreux par rapport à d'autres grands smartphones premium du marché.

Le Galaxy S24 Ultra comme le Galaxy Z Fold6 de Samsung sont ainsi limités à 12 Go de RAM tandis que la série iPhone 16 ne dépasse pas 8 Go de RAM pour gérer les environnements IA Galaxy AI et Apple Intelligence.

Typiquement, ces grandes quantités de RAM étaient utilisées dans des smartphones gaming (où elles avaient assez peu d'intérêt) mais l'essor de l'intelligence artificielle générative intégrée aux smartphones devrait conduire à une augmentation de la quantité de mémoire dans les smartphones à court terme.