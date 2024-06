Si Apple dispose d'un premier processeur mobile gravé en 3 nm avec l'Apple A17 Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, suivi depuis peu par la puce Apple M4 pour MacBook, Mac et iPad Pro, le monde Android attend toujours la transition vers ce noeud de gravure.

Elle doit arriver avec l'annonce du processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm et de la puce Dimensity 9400 de MediaTek, toutes deux prévues pour la fin de l'année.

Dès le salon MWC 2024 de Barcelone en février dernier, le directeur marketing de Qualcomm Don McGuire avait pré-annoncé que le prochain processeur mobile premium de la firme serait dévoilé durant le mois d'octobre 2024.

La date du Snapdragon Summit confirmée

L'information est désormais discrètement confirmée avec l'annonce des dates officielles du prochain événement Snapdragon Summit qui se tiendra donc du 21 au 23 octobre 2024 et comme depuis plusieurs années sur l'île de Maui à Hawaï.

C'est durant cet événement que Qualcomm a pris l'habitude de présenter ses processeurs mobiles les plus puissants, avec généralement l'annonce quelques heures ou jours plus tard des premiers smartphones à en être équipés.

A ce jeu, Xiaomi est souvent le plus précoce, son président Lei Jun étant régulièrement présent en tant qu'invité et participant à l'événement. Ce pourrait être encore le cas pour la présentation de la future série Xiaomi 15 sans doute lancée avant la fin de l'année en Chine avant d'arriver en Europe.

Des performances encore améliorées sur tous les plans

Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 devrait inaugurer de nouveaux coeurs CPU Oryon conçus par la firme Nuvia rachetée en 2021 et déjà à l'origine des coeurs des processeurs pour PC portables ARM Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus.

Il reste à voir si la puce pourra effectivement atteindre une cadence de 4 GHz (contre 3,3 GHz pour le coeur ARM Cortex-X4 du Snapdragon 8 Gen 3). La part de l'intelligence artificielle devrait encore solidement progresser tant le sujet est en ébullition dans l'industrie mobile.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 pourrait d'ailleurs changer de dénomination à la faveur de ces transformations importantes et des nouvelles ambitions de Qualcomm dans les puces ARM.

L'événement Snapdragon Summit sera sans doute aussi l'occasion de présenter la suite de la stratégie autour des processeurs pour PC portables avec une possible extension à d'autres catégories.