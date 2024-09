Le groupe Qualcomm dévoilera son nouveau processeur mobile haut de gamme Snapdragon 8 Gen 4 durant son événement annuel Snapdragon Tech Summit qui se tiendra du 21 au 23 octobre 2024.

L'occasion sera doublement particulière puisque ce sera le premier processeur mobile gravé en 3 nm de la firme et aussi le premier à exploiter les nouveaux coeurs Oryon conçus par la firme Nuvia rachetée en 2021 et qui doivent faire jeu égal avec les meilleurs coeurs ARM d'Apple.

Les fabricants de smartphones seront nombreux à embarquer ce SoC mobile dans leurs smartphones premium et les plus pressés se manifesteront sans doute très rapidement.

Pas longtemps après l'annonce de la puce Snapdragon

Le groupe Xiaomi devrait être le premier à dévoiler son jeu avec la présentation d'une série de smartphone Xiaomi 15 mais le fabricant OnePlus ne devrait pas être loin.

Son nouveau modèle OnePlus 13 embarquera le SoC Snapdragon 8 Gen 4 et on lui prédit déjà un bel écran AMOLED incurvé sur les quatre tranches, une batterie de grande capacité avec charge rapide et une partie photo toujours optimisée avec son partenaire Hasselblad.

Si le OnePlus 12 avait été annoncé (en Chine) dès le mois de décembre, le futur OnePlus 13 serait encore plus précoce. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, la conférence de presse se jouera entre fin octobre et début novembre, peu avant la journée des célibataires (11 novembre ou 11.11), un événement massif de shopping en ligne en Chine et ailleurs.

Le OnePlus 13 dévoilé plus tôt

Une annonce quelques jours avant cette date symbolique pourrait bien aider au démarrage des ventes, même si la version internationale arrivera sans doute plus tard, vers le début de l'année prochaine.

D'après les indications du leaker, cela laisse donc une fenêtre de tir entre le 24 octobre et le 11 novembre pour tout savoir du OnePlus 13. Même avec quelques modèles utilisant des puces MediaTek, le fabricant reste largement fidèle à Qualcomm et ses puces Snapdragon pour ses smartphones de référence et il s'est souvent déclaré assez vite après les présentations officielles.