La marque OnePlus avait bien débuté l'année avec le lancement de son nouveau smartphone de référence OnePlus 13 (voir notre test) accompagné d'un OnePlus 13R un peu plus léger.

C'était l'occasion de découvrir l'un des premiers smartphones du marché à embarquer la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et la nouvelle interface OxygenOS s'appuyant sur Android 14.

OnePlus n'en a pas fini avec la série 13 et la marque s'apprête à dévoiler une nouvelle variante. Le 24 avril prochain, elle présentera en Chine le OnePlus 13T pour la compléter.

OnePlus 13T, gros processeur et Quick Key

Elle n'avait plus lancé de version T depuis le OnePlus 10 et ce nouveau modèle devrait trancher en matière de design par rapport au OnePlus 13 et 13R. Exit le grand bloc photo circulaire à l'arrière, le OnePlus 13T optera pour un bloc carré aux angles arrondis logeant deux modules photo et le flash.

Proposé en coloris gris, rose ou noir, le OnePlus 13T n'en sera pas moins un smartphone haut de gamme équipé d'un affichage AMOLED de 6,31 pouces FHD+ et avec rafraîchissement 120 Hz et d'un processeur Snapdragon 8 Elite qui lui assurera des performances élevées et des capacités IA avancées.

Petite particularité de ce modèle : il abandonnera le traditionnel slider de notification pour un bouton d'action rapide (Quick Key), à l'image de ce que propose Apple sur ses iPhone. Celui-ci reprendra les fonctions du slider (switcher entre les modes sonore, vibreur et silencieux) mais il pourrait aussi permettre d'accéder à certaines applications.

Deux capteurs photo seulement

Le OnePlus 13T ne lésinera pas non plus sur la partie photo avec un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels également et assurant du zoom x2.

Le smartphone ferait donc l'impasse sur l'ultra grand angle, peut-être recréé artificiellement à partir du capteur principal. Il ne devrait en revanche pas manquer de souffle et assurer une belle autonomie grâce à sa batterie de 6200 mAh et une charge rapide filaire de 80W.

Il faudra patienter jusqu'au 24 avril pour obtenir le détail complet du smartphone mais des images du OnePlus 13T circulent déjà sur les réseaux sociaux chinois. Sa disponibilité serait fixé vers le mois de mai ou juin 2025, période souvent utilisée par OnePlus pour ses lancements de smartphones.

A noter qu'il existe aussi une rumeur concernant un OnePlus 13S qui serait lancé durant le deuxième trimestre avec affichage AMOLED, processeur Snapdragon 8 accompagné de 16 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage et trois capteurs photo à l'arrière.

Il reste à voir si cette multiplication de déclinaisons ne risque pas de cannibaliser les différents modèles entre eux, même si plusieurs d'entre eux pourraient être réservés à certains marchés.