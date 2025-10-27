Le fabricant OnePlus a lancé ses nouveaux fleurons en Chine, les OnePlus 15 et Ace 6. Le nouveau fleuron impressionne avec une batterie de 7300mAh et un écran 165Hz, mais abandonne la résolution QHD+.

Il est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d'un nouveau système photo Lumo. L'Ace 6 pousse l'autonomie à 7800mAh. Un lancement mondial est attendu mi-novembre.

La marque avait distillé les indices ces dernières semaines, mais les spécifications complètes sont désormais connues. Le OnePlus 15 change de design, adoptant des bords plats et un bloc caméra carré, tout en abandonnant le célèbre "alert slider" au profit d'un bouton de raccourci remappable. Il affiche aussi une résistance à l'eau et à la poussière poussée, certifiée IP66 jusqu'à IP69K.

Un monstre d'autonomie et de puissance ?

Le OnePlus 15 est propulsé par le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par jusqu'à 16 Go de RAM. Mais la vraie star est sa batterie. OnePlus intègre une cellule massive de 7300mAh, une augmentation significative par rapport aux 6000mAh du OnePlus 13.

Cette batterie en silicium-carbone est compatible avec la charge filaire 120W et la charge sans fil 50W. OnePlus adopte ainsi la tendance des fabricants chinois vers des capacités toujours plus importantes.

L'écran 165Hz au détriment de la résolution

L'autre évolution majeure concerne l'affichage. Le OnePlus 15 abandonne l'écran incurvé pour une dalle plate AMOLED de 6.78 pouces. Il fait un bond impressionnant à un taux de rafraîchissement de 165Hz. Cependant, ce gain s'accompagne d'un sacrifice : la résolution chute du QHD+ au 1.5K (2772 x 1272).

OnePlus justifie ce choix en expliquant qu'il n'est "pas techniquement possible" de combiner QHD+ et 165Hz actuellement, tout en affirmant que ce nouvel écran est plus coûteux que celui du OnePlus 13.

Photographie : la fin de l'ère Hasselblad

Le partenariat avec Hasselblad est terminé. Le OnePlus 15 utilise désormais le moteur d'imagerie Lumo d'Oppo. Côté matériel, on trouve un triple module de 50 mégapixels : un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique 3.5x.

Sur le papier, les capteurs pourraient être plus petits que ceux du modèle précédent, la marque n'ayant pas communiqué les détails des capteurs principaux et périscopiques. OnePlus semble donc miser fortement sur le traitement logiciel pour améliorer la qualité d'image.

L'Ace 6, le roi de l'endurance

Lancé en parallèle, le OnePlus Ace 6 (qui pourrait devenir le OnePlus 15R à l'international) va encore plus loin. Il embarque une batterie titanesque de 7800mAh.

Il fait cependant des concessions sur la photo, avec un simple double capteur (50MP + 8MP), et se contente d'une charge filaire 120W, faisant l'impasse sur la charge sans fil.

Et le lancement mondial ?

Le OnePlus 15 est commercialisé en Chine à partir de 3 999 yuans (un peu plus de 480 € HT). Si aucune date officielle n'a été donnée pour l'international, les rumeurs et une fuite pointent vers une présentation le 12 ou 13 novembre.