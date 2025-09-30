Le fabricant OnePlus officialise la sortie mondiale de son futur flagship, le OnePlus 15. Attendu fin octobre en Chine, l'appareil mise sur une coque en nano-céramique métallique ultra-résistante, surpassant le titane. Équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, il conserve le chargeur dans la boîte, s'attaquant de front à la concurrence dès cet automne.

La stratégie se précise. Comme l'an dernier, le constructeur chinois a décidé de ne pas laisser le champ libre à ses rivaux et d'avancer le calendrier de son modèle phare. Cette tactique vise clairement à se positionner en concurrent direct des nouveaux iPhone 17 et de la future série Xiaomi 17 sur son marché domestique, avant de s'étendre à l'international.

Un calendrier qui se précise

Les indices convergent vers une date précise. Sur plusieurs visuels promotionnels diffusés en Chine, la date du 27 octobre est clairement visible sur l'écran du smartphone. Si l'annonce n'est pas encore formelle, ce clin d'œil appuyé, couplé au lancement des précommandes sur le territoire, laisse peu de place au doute.

Cette fenêtre de lancement s'aligne parfaitement avec celle du OnePlus 13, qui avait été dévoilé un 31 octobre. Mais la véritable confirmation, qui change la donne pour les consommateurs hors de Chine, est venue d'un communiqué officiel : le OnePlus 15 bénéficiera bien d'un lancement mondial.

Plus solide que le titane : la nouvelle obsession de OnePlus

Au-delà du calendrier, c'est sur le terrain de la durabilité que OnePlus semble vouloir frapper un grand coup. Le nouveau coloris, baptisé "Sand Storm", n'est pas qu'une simple coquetterie esthétique. Il est le fruit d'un procédé industriel inédit d'oxydation par micro-arc, une première dans le secteur.

Concrètement, un traitement plasma à haute tension forge une couche de céramique directement sur le châssis en métal. Le matériau obtenu, un nano-céramique métallique de qualité aérospatiale, affiche des chiffres impressionnants : il serait 1,3 fois plus résistant que le titane et 3,4 fois plus que l'aluminium brut. Le dos de l'appareil est quant à lui constitué d'un panneau en fibre de verre à la texture lisse, complétant cet arsenal de robustesse.

Sous le capot, une puissance attendue mais maîtrisée

Côté performances, pas de surprise majeure, mais une fiche technique solide qui place le terminal dans le très haut de gamme. Le OnePlus 15 sera propulsé par le tout dernier chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, assurant une puissance de feu de premier ordre pour les années à venir. Pour contenir la chaleur inhérente à une telle puce, OnePlus a également intégré la dernière version de son système de refroidissement.

Fait notable et à contre-courant, la marque continue de soigner l'expérience utilisateur dès le déballage. Une vidéo officielle montre en effet que le chargeur et une coque de protection seront inclus dans la boîte, un geste que la plupart des concurrents ont abandonné depuis longtemps au nom de l'écologie ou de la réduction des coûts. Mais il reste à voir si ce sera toujours le cas pour la version internationale.

Avec une date qui se dessine, une robustesse érigée en argument de vente principal et une fiche technique de pointe, le OnePlus 15 a presque tout dévoilé. Reste désormais à connaître les deux inconnues majeures : le calendrier exact de son déploiement à l'international (pour la Chine, ce serait fin octobre) et, surtout, le positionnement tarifaire choisi pour ce concentré de technologie et de résistance. La réponse ne devrait plus tarder.