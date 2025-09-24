Alors que les processeurs mobiles de nouvelle génération commencent à se montrer, les premiers clichés et informations précises autour du OnePlus 15 (après le OnePlus 13, il n'y aura pas de version 14), prochain fleuron de la marque, sont enfin là grâce à une série de photos fuitées et de teasers officiels.

Ce nouvel opus promet un changement radical pour OnePlus : design revu, surpuissance annoncée, et une orientation résolument pragmatique qui va de nouveau chercher à bousculer la hiérarchie des smartphones Android.

Un design inattendu qui divise la communauté

Fini le module photo circulaire emblématique : OnePlus opte désormais pour un îlot carré aux angles arrondis. Les images partagées lors de l'événement eSport PEL (Peace Elite League) en Chine affichent une coque arrière disponible en “Titanium” blanc, mais aussi en une version rose “Mist Purple”.

L’aspect mat du châssis, fruit d’un revêtement céramique annoncé 4 fois plus solide que le titane, marque la volonté de rendre le flagship plus robuste et fin, dépassant même l’iPhone 17 Pro Max en légèreté. De nombreux observateurs évoquent une inspiration visuelle proche du Pixel 10 Pro Fold, ce qui divise les fans historiques entre curiosité et déception.

Des caractéristiques techniques qui affolent les benchmarks

Côté performances, le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 propulse le OnePlus 15 à des scores record sur Geekbench (3700 / 11 000 points sur les benchmarks préliminaires), surpassant même l’iPhone 17 Pro Max sur le multicœur.

Avec ses 16 Go de RAM et Android 16 / OxygenOS, ce smartphone affiche une orientation très premium. A ceci s'ajoute toujours un bel écran AMOLED 6,78 pouces 1,5K avec un rafraîchissement poussé à 165 Hz mais aussi une confortable batterie de 7000 mAh avec charge rapide 120W.

À première vue, OnePlus pourrait rogner sur certains composants haut de gamme afin de rester compétitif, tout en s’alignant sur le segment des flagships.

Photographie mobile : triple objectif et téléobjectif à zoom périscope

Le nouvel agencement de la partie photo abrite un trio de capteurs principaux, dont un téléobjectif périscope 50 MP.

credit : @OnePlusClub

Les clichés laissent entrevoir une disposition originale, combinant deux modules en “pilule” et un troisième capteur isolé, accompagnés d’un flash distinct. Les fuites évoquent un zoom optique 3,7x, une avancée appréciable pour les amateurs de photos à distance. Reste à vérifier si cet arsenal technique se traduira par une réelle amélioration qualitative de l’image dans les usages quotidiens, maintenant que le partenariat avec Hasselblad appartient au passé.

Vers une expérience d’utilisation renouvelée et un positionnement stratégique

La sortie du OnePlus 15 est attendue en Chine dans les prochaines semaines, avant une diffusion internationale début 2026. OnePlus pourrait officialiser d’autres coloris ou fonctionnalités inédites lors de la présentation, avec en ligne de mire un repositionnement pour séduire le grand public sans renier son ADN technique.

Face à la concurrence exacerbée entre Xiaomi, Google et Apple, la marque mise sur une recette hybride alliant prix ajusté et innovations ciblées, afin de s’imposer auprès des utilisateurs à la recherche de nouveauté sans compromis.

OnePlus 15 : simple évolution ou début d’une nouvelle ère ?

Ce millésime 2025 du OnePlus 15 semble vouloir casser les repères et ouvrir un nouveau cycle. Entre design qui provoque, fiches techniques spectaculaires et teasing orchestré, OnePlus tente le pari du changement tout en veillant à ne pas s’aliéner ses fidèles.

Les premiers retours mitigés sur le look pourraient laisser place à l’engouement à mesure que d’autres détails seront révélés. S’agira-t-il d’un vrai tournant ou d’une simple adaptation sur un marché saturé d’innovations ?