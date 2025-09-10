Après les OnePlus 13 et OnePlus 13R, la marque OnePlus prépare la prochaine génération pour laquelle on prédit un certain nombre de changements, et pas seulement esthétiques.

Tout d'abord, après plusieurs années de collaboration avec le spécialiste de la photo Hasselblad, la marque chinoise annonce la fin de ce partenariat qui ne signe pas pour autant l'abandon des efforts pour améliorer la qualité photo.

Le petit H griffé sur la coque des OnePlus, c'est fini

Le fabricant s’apprête à lancer son OnePlus 15 avec des choix stratégiques forts : une caméra repensée et dotée son propre traitement d'image avec le DetailMax Engine.

Avec l'arrêt du partenariat, OnePlus pourra peut-être être en mesure de baisser ses tarifs. Ce nouveau modèle pourrait donc bien redonner à OnePlus son statut mythique de flagship killer.

Retour au flagship killer : un prix maîtrisé sans concessions

Depuis ses débuts, OnePlus s'est distingué en proposant des performances de pointe à un tarif plus abordable que ses concurrents directs. Avec le OnePlus 15, cette philosophie va-t-elle revenir au cœur de la stratégie ?

Selon des fuites récentes, la marque aurait revu à la baisse les coûts de production en supprimant certains composants coûteux, tout en conservant un niveau de performance élevé grâce à la puce Snapdragon 8 Elite Gen 2, dont la présentation officielle est attendue sous peu. Cette approche permettrait d’offrir un smartphone très compétitif, notamment dans un secteur où les prix des flagships ne cessent de grimper.

Le retrait du partenariat avec Hasselblad joue également un rôle clé dans cette optimisation budgétaire, puisque la marque n'aura plus à payer de droits de licence pour la technologie d’imagerie.

Cette économie devrait se refléter dans le prix final pour le consommateur, renforçant ainsi l’image d’un smartphone « killer » capable de rivaliser avec les poids lourds tout en restant accessible.

Une refonte totale de l’imagerie avec le DetailMax Engine

Une des nouveautés majeures du OnePlus 15 est l’abandon définitif de la collaboration avec Hasselblad. À la place, OnePlus lance son propre moteur d’image, le DetailMax Engine.

Ce système inédit est conçu pour offrir des photos plus nettes, naturelles, et fidèles à la réalité, en évitant tout effet d’embellissement excessif. Le but est clair : conserver une authenticité dans les clichés, ce qui devrait séduire un public exigeant, notamment au moment de zoomer ou de regarder les images en détails.

Le CEO Pete Lau insiste sur le fait que ce moteur d’image est né de discussions approfondies avec la communauté d'utilisateurs et cherche à répondre à leurs attentes de photos claires et réalistes. Ce nouveau système promet ainsi une avancée significative en photographie mobile, redessinant l’usage que l’on fait du smartphone comme outil de capture au quotidien.

Zoom optique amélioré et nouveaux choix techniques

Parmi les points forts du OnePlus 15, on trouverait un zoom optique amélioré qui promet une meilleure performance sur le grossissement mais aussi plus de détails et de précision sur les photos à distance. C’est un argument de poids pour les amateurs de photographie mobile cherchant à rivaliser avec les caméras des smartphones premium.

Par ailleurs, le design évolue aussi avec un écran plat 1,5K avec rafraîchissement 165 Hz offrant une expérience visuelle fluide, et une batterie d’une capacité impressionnante de 7000 mAh, ce qui garantira une excellente autonomie.

Vers une nouvelle ère pour OnePlus ?

Le OnePlus 15 marque le début d’une nouvelle phase pour la marque, tant sur le plan technologique que commercial. En développant son propre moteur d’image et en optimisant ses coûts, OnePlus espère renouer avec son identité originelle tout en répondant aux standards élevés actuels. Cette stratégie pourrait bien séduire les consommateurs à la recherche d’un flagship performant à un prix plus raisonnable.

OnePlus 13T : une idée du style du futur OnePlus 15 ?

Il s’agit aussi d’un pari risqué : en quittant Hasselblad, OnePlus abandonne une renommée et une expertise reconnue dans la photo. Beaucoup de fabricants font le choix de s'associer à un grand nom de la photo, ne serait-ce que pour ajouter leur aura à leurs meilleurs appareils mobiles.

Le succès dépendra donc fortement de la capacité du DetailMax Engine à convaincre par sa qualité d’image. OnePlus n'aura pas droit à l'erreur, sachant que la concurrence est rude et que la qualité photo reste un critère important dans le choix d'un smartphone haut de gamme.