La marque OnePlus s'apprête à dévoiler un smartphone OnePlus Ace 2 Pro. Un rendez-vous vient d'être donné pour une présentation qui aura lieu le 16 août en Chine, soit la semaine prochaine. À son habitude, OnePlus officialise en amont quelques caractéristiques techniques.

Le OnePlus Ace 2 Pro est équipé d'une plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Il embarque une batterie d'une capacité de 5000 mAh, avec charge rapide de 150 W. OnePlus met en avant un contrôle accru de la consommation d'énergie.

Passer d'un niveau de charge de 1 % à 100 % se fait en 17 minutes. OnePlus souligne notamment le respect du standard UFCS (Universal Fast Charging Specification) poussé en Chine par Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi.

Avec l'ajout des rumeurs (et fuites)

Dans l'attente du jour J, OnePlus ne va guère plus loin concernant le descriptif technique du OnePlus Ace 2 Pro. Néanmoins, une vidéo en guise de teasing laisse entrevoir un module photo à l'arrière composé de trois capteurs, dont un capteur photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique.

Selon les rumeurs les plus insistantes, le smartphone OnePlus Ace 2 Pro afficherait sur un écran OLED incurvé de 6,74 pouces (1,5K), avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Snapdragon 8 Gen 2 à 3,36 GHz serait associé à jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

Le cas échéant, le OnePlus Ace 2 Pro ne sera pas le premier smartphone avec 24 Go de mémoire vive. Cette capacité hors norme, voire à l'intérêt sujet à caution, a déjà été observée avec le RedMagic 8S Pro de Nubia orienté gaming.