Le smartphone gaming RedMagic 8 Pro que nous avions testé en début d'année était déjà impressionnant avec son processeur Snapdragon 8 Gen 2 et ses 16 Go de RAM, mais son successeur RedMagic 8S Pro promet de l'être encore plus.

Si le design n'évolue pas foncièrement avec un format très rectangulaire profitant d'une capteur photo avant caché sous l'écran et un groupe de trois capteurs photo avec ventilateur RGB visible sur la variante à coque transparente, la mise à jour de la fiche technique fait encore grimper les compteurs.

Le RedMagic 8S Pro se distingue par son processeurs Snapdragon 8 Gen 2 overclocké à 3,36 GHz et partie GPU à 719 MHz (versus 3,2 GHz et 689 MHz pour le Snapdragon 8 Gen 2 standard), similaire à la version spéciale For Galaxy utilisée dans la série Galaxy S23 de Samsung.

Premier smartphone avec 24 Go de RAM

De quoi lui faire atteindre un score sur AnTuTu de plus de 1,7 million de points, contre 1,3 million avec le RedMagic 8 Pro, selon les premiers résultats diffusés. On retrouve à bord le système de refroidissement avancé ICE 12.0 composé d'une chambre à vapeur, de multiples couches de refroidissement et d'un ventilateur intégré pour des sessions de jeu prolongées.

L'autre grande nouveauté est que la configuration mémoire du RedMagic 8S Pro peut aller jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage. C'est une première dans l'industrie mobile et le maximum géré par les processeurs premium modernes.

C'est impressionnant sur le papier mais il reste à voir si cela présente vraiment un intérêt pratique, en dehors de pouvoir laisser un paquet d'applications activées en mémoire.

Pour rappel, et même si cela n'est pas tout à fait comparable, les derniers iPhone se contentent de 6 Go de RAM pour accompagner leur processeur Apple Ax et s'en sortent plutôt bien.

Tout pour le jeu mobile

Le RedMagic 8S Pro est toujours doté d'une solide batterie de 6000 mAh avec une charge filaire qui grimpe à 80W (au lieu de 65W pour le 8 Pro). Une variante Pro Plus offre une configuration différente avec une capacité ramenée à 5000 mAh mais une grosse charge rapide de 165W.

Smartphone gaming par excellence, le RedMagic 8S Pro comprend des touches de jeu sur les tranches et une surcouche RedMagic OS contenant une profusion de paramètres réglables pour le jeu mobile, du boost de performances à la priorisation du jeu sur les autres activités en passant par le blocage des distractions durant les sessions de jeu.

Le RedMagic 8S Pro débute en Chine à 3999 yuans (508 € HT environ) pour la version de base (8 / 128 Go) et la grille tarifaire s'échelonne jusqu'à 7499 yuans (953 € HT environ) pour la version premium avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage.