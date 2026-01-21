OnePlus a discrètement activé un changement majeur qui pourrait redéfinir l'expérience utilisateur pour les passionnés de personnalisation. La marque a commencé à intégrer une protection anti-retour (ARB), une sécurité matérielle qui bloque de façon permanente toute tentative de downgrade logiciel.

Cette décision, déjà effective sur certains modèles, sonne comme un tour de vis pour l'écosystème ouvert qui a longtemps caractérisé le constructeur.

Qu'est-ce que cette protection Anti-Rollback (ARB) ?

L'Anti-Rollback Protection n'est pas une simple restriction logicielle. C'est un mécanisme radical. Concrètement, lors de l'installation des mises à jour concernées, un fusible électronique (e-fuse) sur la carte mère est littéralement "grillé".

Cette action est physique et irréversible. Une fois le fusible activé, il met à jour la version de sécurité de l'appareil à un niveau matériel, interdisant tout retour en arrière. La seule solution pour annuler l'opération serait de remplacer la carte mère. Ce système, intégré au framework Android Verified Boot, renforce la sécurité liée au bootloader en empêchant l'installation de firmwares plus anciens et donc moins sécurisés.

Quelles sont les conséquences concrètes pour l'utilisateur ?

Les implications sont drastiques, surtout pour la communauté des développeurs et des utilisateurs avancés. Primo, impossible de downgrader vers une version logicielle antérieure. Si une mise à jour est buggée, vous êtes coincé.

Secundo, flasher des custom ROMs plus anciennes devient une opération à très haut risque. Une telle tentative pourrait provoquer un "hard brick" instantané, c'est-à-dire transformer votre téléphone en brique inutilisable. Les outils de déblocage traditionnels seraient alors inefficaces, le dommage étant matériel. Cette protection s'inspire du système Knox de Samsung, mais l'implémentation choisie par OnePlus semble bien plus sévère.

Quels modèles sont touchés et que faut-il faire ?

La mesure est déjà active sur les versions chinoises de certains appareils via ColorOS. Les OnePlus 13, 13T et OnePlus 15 sont confirmés, ainsi que les OnePlus Ace 5 et Ace 5 Pro.

Il est crucial d'éviter d'installer toute mise à jour dont la build se termine par .500, .501 ou .503. Bien que pour l'instant confinée à ColorOS, cette protection pourrait rapidement arriver sur les versions internationales équipées d'OxygenOS, étant donné le code source partagé. Pour les amateurs de personnalisation, la prudence est donc de mise.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette protection empêche-t-elle de déverrouiller le bootloader ?

A priori, l'ARB n'empêche pas directement le déverrouillage du bootloader. Cependant, il rend les opérations qui en découlent, comme l'installation de ROMs custom ou le retour à une version précédente, extrêmement risquées et susceptibles de causer des dommages irréversibles.

Est-ce que d'autres marques utilisent ce système ?

Oui, l'ARB est une exigence de Google pour la certification et est déjà utilisé par des constructeurs comme Xiaomi, POCO, ou Google lui-même. La différence réside dans la sévérité de l'implémentation. Celle de OnePlus semble particulièrement stricte et punitive en cas de tentative de contournement.