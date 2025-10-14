Oppo dévoilera sa nouvelle gamme de fleurons, la série Find X9, le 16 octobre prochain. Les teasers et les informations qui ont fuité dessinent le portrait de deux appareils, le Find X9 et le Find X9 Pro, misant sur une refonte de leur design et, surtout, sur des capacités photographiques qui s'annoncent redoutables. La marque renforce pour l'occasion son partenariat avec le spécialiste suédois de la photo, Hasselblad.

Quelles sont les caractéristiques des deux modèles ?

Les deux versions partagent une philosophie premium mais se distinguent nettement. Voici ce qu'il faut retenir de ces deux smartphones haut de gamme.

Le Find X9 embarque une puce Dimensity 9500, un écran 1.5K de 6,59 pouces, et une solide batterie de 7 025 mAh (charge 80W). Côté photo, il s'appuie sur un capteur principal Sony LYT-808 de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif périscopique LYT-600.



Le Find X9 Pro, lui, passe à un écran LTPO 1.5K de 6,78 pouces et une batterie de 7 500 mAh. Sa configuration photo est encore plus musclée : un capteur principal Sony LYT-828 de 50 MP, le même ultra grand-angle, et surtout un impressionnant téléobjectif périscopique de 200 MP basé sur le capteur Samsung ISOCELL HP5.

Qu'est-ce qui change au niveau du design et de la photo ?

Oppo abandonne le large module photo circulaire de la génération X8. Le nouveau design, visible dans les vidéos officielles, opte pour un bloc carré aux coins arrondis ("squircle"), plus discret et placé dans le coin supérieur. Les bordures d'écran sont annoncées comme extrêmement fines, avec seulement 1,15 mm.



Mais c'est en photo que le saut est le plus marquant. Sur le modèle Pro, le clou du spectacle est son téléobjectif périscopique de 200 MP. Une fiche technique inédite qui promet un niveau de zoom exceptionnel et permettra également de réaliser des clichés en mode télé-macro. La fonctionnalité "4K Live Photos" fait aussi son apparition.

Oppo va-t-il plus loin que le smartphone ?

La réponse est oui. Conscient que le matériel ne fait pas tout, Oppo veut offrir une expérience complète aux photographes. Pour affirmer sa domination, la marque va proposer un kit d'imagerie professionnel exclusif au Find X9 Pro, en partenariat avec Hasselblad.



Ce kit modulaire transformera le smartphone en un véritable appareil photo hybride. Il inclura plusieurs accessoires magnétiques : une poignée pour une meilleure prise en main, un téléobjectif additionnel et même un éclairage annulaire (ring light) pour les portraits. Une approche qui vise clairement à séduire les créateurs de contenu et les passionnés d'image.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de lancement officielle ?

La série Oppo Find X9 sera officiellement présentée en Chine le 16 octobre. L'annonce de la nouvelle surcouche logicielle, ColorOS 16 (basée sur Android 16), est prévue la veille, le 15 octobre.

Le précédent modèle, le Find X8 Pro, est-il toujours intéressant ?

Absolument. À l'approche du lancement de son successeur, le Oppo Find X8 Pro bénéficie d'importantes baisses de prix sur certaines plateformes. En Inde, par exemple, une réduction de 13 000 roupies a été observée. Il reste un excellent photophone et devient une alternative très attractive pour ceux qui ne recherchent pas la toute dernière nouveauté.

Quels sont les capteurs photo principaux utilisés ?

Le Find X9 utilise un capteur principal Sony LYT-808 de 50 MP. Le Find X9 Pro est équipé d'une version légèrement supérieure, le Sony LYT-828, également de 50 MP. Le capteur qui fait la plus grande différence est le téléobjectif du Pro, un Samsung ISOCELL HP5 de 200 MP.