L'âge d'or des ROM custom semble loin, mais LineageOS, digne héritier de CyanogenMod, fait de la résistance. La version 23, basée sur Android 16, vient d'être lancée pour une centaine de smartphones et tablettes.

Une excellente nouvelle pour tous ceux qui cherchent à prolonger la vie de leurs appareils. Cette sortie est pourtant ternie par une réalité amère : Google, par ses nouvelles politiques, complique de plus en plus la tâche des développeurs indépendants, avec des conséquences directes pour la sécurité et les fonctionnalités.

Pourquoi le développement est-il devenu un parcours du combattant ?

Développer une ROM custom n'a jamais été simple, mais Google semble avoir décidé de corser l'épreuve. Plusieurs changements stratégiques de la firme de Mountain View impactent directement LineageOS. Le premier obstacle majeur est le retard dans la publication du code source d'Android sur l'AOSP (Android Open Source Project). Résultat : LineageOS 23.0 est basé sur la version de juin d'Android 16, et non sur la dernière mise à jour trimestrielle (QPR1), privant ainsi les utilisateurs de certaines des dernières optimisations.





Plus préoccupant encore, Google a modifié sa politique de sécurité. L'entreprise est passée à des mises à jour "basées sur les risques", ne publiant mensuellement que les correctifs pour les failles jugées "à haut risque". Pour le reste, il faut attendre des bulletins trimestriels. L'équipe de LineageOS est claire : ils ne peuvent plus garantir des patchs de sécurité aussi réactifs qu'auparavant. Un coup dur pour la confiance des utilisateurs.



Enfin, les smartphones Pixel, autrefois chouchous des développeurs, ont perdu leur statut privilégié. Google ne fournit plus les fichiers de configuration complets (device trees, HALs), ce qui rend le travail de portage beaucoup plus long et complexe. Un véritable casse-tête pour la communauté.

Quelles sont les nouveautés concrètes de LineageOS 23 ?

Malgré ce contexte difficile, l'équipe de LineageOS ne baisse pas les bras et livre une version riche en améliorations. La ROM intègre bien sûr les fonctionnalités de base d'Android 16, comme l'affichage bord à bord forcé pour les applications ou la navigation prédictive. Mais le projet y ajoute sa propre touche avec des mises à jour significatives de ses applications maison.





L'application photo Aperture a été entièrement réécrite. Elle prend désormais en charge les formats Ultra HDR et RAW, offrant une qualité d'image bien supérieure aux photographes mobiles exigeants. Le lecteur audio Twelve s'améliore également, avec l'ajout attendu d'un bouton de lecture aléatoire et une meilleure intégration avec le serveur multimédia open-source Jellyfin.



La nouveauté la plus surprenante est sans doute Catapult, un tout nouveau lanceur d'applications conçu pour les télévisions et les box Android TV. Son crédo : simplicité, rapidité, et surtout, zéro publicité ou recommandation algorithmique. Une véritable bouffée d'air frais face aux interfaces surchargées de Google TV ou d'autres systèmes similaires.

Comment installer cette ROM custom sur son appareil ?

LineageOS 23 est d'ores et déjà compatible avec plus d'une centaine de smartphones et tablettes de divers fabricants. La liste complète et les fichiers d'installation sont disponibles sur le portail de téléchargement officiel du projet. Cependant, l'installation d'une ROM custom n'est pas une opération anodine et demande un minimum de préparation.





L'équipe de développement insiste sur un point : il est impératif de lire et de suivre à la lettre les instructions spécifiques à votre appareil, disponibles sur le wiki de LineageOS. Chaque modèle a ses particularités, et une mauvaise manipulation peut transformer votre précieux téléphone en une brique inutilisable ("brick"). Avant de vous lancer, la sauvegarde complète de vos données personnelles est une étape non négociable.



Même si la procédure s'est simplifiée au fil des ans, elle implique toujours des manipulations comme le déverrouillage du "bootloader", ce qui, dans la plupart des cas, annule la garantie du fabricant. C'est le prix à payer pour reprendre le contrôle de son appareil et lui offrir une seconde jeunesse.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une ROM custom comme LineageOS ?

Une ROM custom est une version modifiée du système d'exploitation Android, développée par une communauté indépendante. Elle permet de remplacer le système d'origine fourni par le fabricant du téléphone. Les utilisateurs l'installent pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités, d'une interface plus personnalisable, supprimer les applications préinstallées (bloatware) ou, le plus souvent, pour obtenir une version d'Android plus récente que celle proposée officiellement.

LineageOS 23 est-il aussi sécurisé qu'un Android officiel ?

C'est devenu plus compliqué. Auparavant, LineageOS intégrait les patchs de sécurité mensuels de Google très rapidement. Avec la nouvelle politique de Google, qui ne publie la plupart des correctifs que tous les trois mois, LineageOS ne peut plus garantir le même niveau de réactivité. Votre appareil sera donc sécurisé, mais pourrait rester exposé à certaines failles connues plus longtemps qu'un appareil recevant les mises à jour officielles de Google.

Installer LineageOS annule-t-il la garantie de mon téléphone ?

Oui, dans la quasi-totalité des cas. Le processus d'installation nécessite de déverrouiller le "bootloader" de l'appareil, une opération que la plupart des fabricants considèrent comme une modification logicielle non autorisée qui met fin à la garantie. C'est un risque à prendre en considération avant de se lancer dans l'aventure.