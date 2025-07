Parallèlement aux nouveaux smartphones OnePlus Nord 5 et OnePlus Nord CE5, OnePlus introduit des écouteurs OnePlus Buds 4 et décline sa montre connectée OnePlus Watch 3 en version 43 mm. Une tablette OnePlus Pad Lite sera disponible ultérieurement.

Des écouteurs sans fil OnePlus Buds 4

Avec pour slogan « Smoother Sounds. Smarter Silence. », les OnePlus Buds 4 sont conçus pour de l'audio sans fil en rendant accessibles plusieurs technologies de pointe.

Au cœur des OnePlus Buds 4 se trouve un système à double haut-parleur, composé d'un woofer de 11 mm pour des basses profondes et d'un tweeter de 6 mm pour des aigus clairs. Soutenus par un double DAC indépendant, ils sont certifiés Hi-Res Audio et compatibles avec le codec LHDC 5.0, ainsi que l'audio 3D.

La fonctionnalité phare est leur suppression active du bruit (ANC) capable d'annuler jusqu'à 55 dB sur une plage de fréquences de 5500 Hz. Le système analyse le bruit ambiant jusqu'à 800 fois par seconde pour une précision optimale. Un mode adaptatif intelligent ajuste automatiquement l'ANC à l'environnement.

Chaque écouteur de 4,7 g intègre trois microphones. La conception même minimise le bruit du vent et une réduction de bruit par IA s'opère pour la voix afin de garantir des conversations claires indépendamment des circonstances.

Les OnePlus Buds 4 sont dotés de fonctionnalités pratiques comme la traduction par IA en temps réel, un accès rapide à l'assistant vocal et la connexion à deux appareils simultanément (Dual Endpoint Support). Le contrôle du volume se fait par un simple glissement sur les tiges. Pour les joueurs, un mode jeu abaisse la latence à 47 ms, tandis que la technologie Steady Connect assure une connexion Bluetooth stable.

L'autonomie pour les écouteurs est de jusqu'à 11 heures d'écoute sur une seule charge. Elle est portée à 45 heures grâce à l'étui de charge. Une charge rapide de 10 minutes dans l'étui permet de récupérer 11 heures d'autonomie.

Une montre connectée OnePlus Watch 3 (43 mm)

Après la OnePlus Watch 3, la marque dit répondre à la demande de sa communauté en proposant une version plus compacte. Pour autant, il n'est fait aucun compromis sur les fonctionnalités.

Conçue pour les poignets plus fins, la montre arbore un boîtier de 43 mm en acier inoxydable pesant moins de 38 grammes. Son écran de 1,32 pouce est protégé par un verre micro-courbé 2.5D, et des index sérigraphiés lui confèrent une esthétique de type montre classique.

La montre connectée offre un suivi complet du bien-être mental et physique. Elle mesure le niveau de fatigue toutes les 30 minutes, analyse les schémas de stress quotidiens et propose des exercices de respiration guidés d'une minute, avec un retour en temps réel pour aider à se détendre. Elle fournit également des tendances et des conseils personnalisés pour améliorer votre bien-être général.

La version compacte de la OnePlus Watch 3 (Wear OS 5) est promise avec jusqu'à 60 heures d'autonomie en Smart Mode et jusqu'à 7 jours en mode d'économie d'énergie.

Une tablette OnePlus Pad Lite en entrée de gamme

OnePlus élargit sa gamme de tablettes avec la OnePlus Pad Lite qui se veut polyvalente, en étant conçue pour le divertissement et la productivité.

La OnePlus Pad Lite est équipée d'un écran de 11 pouces avec une définition 2K, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et des couleurs 10-bit. Elle a un ratio 16:10 et bénéficie de la certification Eye Care TÜV Rheinland pour la protection des yeux. Elle dispose de quatre haut-parleurs.

Pesant 530 g et avec support LTE, la tablette est animée par le chipset MediaTek G100. Elle comprend des fonctionnalités logicielles comme Open Canvas pour la créativité et un Kid Mode pour un usage familial sécurisé. Elle s'intègre à l'écosystème OnePlus (partage de presse-papiers, galerie partagée, screen mirroring, O+ Connect).

La OnePlus Pad Lite embarque une batterie de 9340 mAh qui est compatible avec la charge SuperVOOC 33 W. Elle promet jusqu'à 11 heures de lecture vidéo, 80 heures de lecture de musique musicale et une veille de 54 jours.

Prix et disponibilité

Les écouteurs sans fil OnePlus Buds 4 et la montre connectée OnePlus Watch 3 (43 mm) sont d'ores et déjà disponibles à respectivement 119 € et 299 €. Sans compter des réductions de prix sur le site de OnePlus à l'occasion du lancement.

Pour la tablette OnePlus Pad Lite, la disponibilité attendra le 15 juillet :