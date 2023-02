OnePlus cherche à diversifier son offre et à proposer un catalogue plus large de produits afin de ne plus être uniquement dépendant du marché du smartphone dont la tendance est au ralentissement.

Pour cela, on a vu la marque s'aventurer sur le terrain des tablettes, des produits audio, mais aussi de l'ordinateur portable et prochainement, du périphérique PC avec un premier clavier mécanique.

OnePlus avait déjà fait un peu de teasing autour de son clavier mécanique, baptisé "OnePlus Featuring 81 Pro Keyboard", le tout premier périphérique PC de la marque.

Un premier périphérique PC soigné

Pour s'éviter bien des écueils, OnePlus s'est tourné vers sa communauté pour développer et concevoir le clavier, mais aussi et surtout vers un spécialiste du domaine : Keychron. D'ailleurs, l'un des aspects du clavier est qu'il est entièrement personnalisable avec des touches Marble-Mallow qui sont constituées d'un mélange élastomère thermoplastique breveté visant à proposer un rebond élastique à chaque pression pour un maximum de confort de frappe.

Les touches mécaniques profitent par ailleurs d'une conception à double joint pour plus de silence et un meilleur amorti. Les touches seront interchangeables et permettront ainsi de configurer son clavier en mode gamer ou travail.

Le clavier s'annonce compatible Windows, Linux et macOS avec un sélecteur à l'arrière. On pourra également basculer d'une connectique USB à Bluetooth.

Le châssis est en aluminium pour se vouloir durable et particulièrement réussi esthétiquement parlant. OnePlus évoque également un micrologiciel dont le code source sera ouvert et disponible pour une personnalisation extrême.

Pour en savoir plus, il faudra se montrer patient : la production de série sera lancée entre mars et avril, et c'est là que l'on devrait découvrir le prix et la disponibilité du premier clavier mécanique de OnePlus.