La marque OnePlus n'a pas voulu prendre trop vite la vague des smartphones pliants, préférant attendre de pouvoir faire une proposition concrète et en accord avec sa stratégie.

Mais maintenant que le segment est pérenne et que les acteurs s'y renforcent, il est temps de dévoiler sa propre proposition qui profitera de son savoir-faire technique et de sa surcouche OxygenOS.

Le fabricant a déjà lâché quelques indices confirmant son intérêt pour le segment et une fenêtre de lancement vers le mois d'août a été évoquée dans des rumeurs, signalant une certaine effervescence autour du projet.

Design Black Hole, comme le OnePlus 11

Le leaker OnLeaks en profite pour diffuser dès à présent des rendus supposés du futur smartphone pliant OnePlus Fold V au form factor similaire à celui du Galaxy Z Fold de Samsung, avec un affichage souple interne se pliant comme un livre.

Les images, diffusées avec le site SmartPrix, montrent un smartphone avec écran pliable dont le design tient finalement plus du OnePlus 11 que du modèle pliant Oppo Find N2.

Rendu du OnePlus Fold V (credit : @OnLeaks / Smartprix)

On retrouverait au dos le design Black Hole constitué d'un grand bloc photo circulaire centré plutôt que positionné près de la bordure. Il contient trois modules photo dont un zoom périscopique et affiche la mention Hasselblad, signe des optimisations apportées spécifiquement par le spécialiste de la photo.

Le flash semble être déporté dans l'angle supérieur de la coque et le logo OnePlus reste apparent sous le bloc photo. Le smartphone est censé embarquer un capteur photo principal de 50 mégapixels de type Sony IMX980.

Processeur mobile premium

Le OnePlus Fold V comprend un écran secondaire externe et on trouvera des capteurs en poinçon dans les deux écrans pour les selfies et la visioconférence. Les rendus montrent également la présence du célèbre slider de notification et un bouton d'alimentation dans la tranche se doublant d'un lecteur d'empreintes.

Modèle de prestige chez OnePlus, le smartphone serait doté d'une finition faux cuir. On sait l'attention que porte la marque à ce genre de détail. L'écran souple sera de type AMOLED avec un rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 2K.

Le smartphone devrait profiter d'un processeur mobile Snapdragon 8+ Gen 2 (pas encore annoncé) et d'une batterie de 4800 mAh avec charge rapide 100W SuperVOOC.