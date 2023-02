Le segment des smartphones pliants est en train de s'installer sur le marché sous l'impulsion principale de Samsung avec ses Galaxy Z Fold et Z Flip mais aussi désormais avec une offre de plus en plus étendue grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs.

Ce marché reste encore celui de l'utra premium avec des tarifs au-dessus de 1000 € et des explorations de design et d'usages qui se poursuivent, en attendant de nouveaux types d'écran souple qui permettront des pliages en plusieurs points ou pourront être étirés.

Le fabricant chinois Oppo s'est lancé dans l'aventure avec la gamme Oppo Find et il semble logique que la marque désormais associée OnePlus s'y intéresse aussi, même si elle avait indiqué ne pas vouloir se précipiter, le temps d'observer la réaction du public et de trouver la bonne combinaison menant au succès.

Des indices de smartphone pliant chez OnePlus

Ces derniers mois, plusieurs rumeurs ont évoqué le développement de smartphones pliants chez OnePlus, suggérant que le projet a bien avancé et pourrait se concrétiser dans les mois à venir.

Récemment, des dépôts de marque ont encore apporté de l'eau au moulin des smartphones pliants de OnePlus en dévoilant deux dénominations : OnePlus V Fold et OnePlus V Flip.

Il y aurait donc deux appareils mobiles dont les noms rappellent ceux des produits de Samsung et qui tendraient à proposer les mêmes formats. Mais quand seront-ils dévoilés ?

Rendez-vous cet été

La conférence Cloud 11 a permis d'officialiser le smartphone OnePlus 11 en version internationale ainsi qu'une première tablette tactile OnePlus Pad bien équipée. Le fabricant a aussi présenté de nouveaux écouteurs OnePlus Buds Pro 2 et évoqué un accessoire atypique sous la forme d'un clavier mécanique OnePlus Keyboard.

Au-delà de ce programme chargé pour les prochains mois, OnePlus a également rapidement évoqué l'arrivée de nouveaux produits avec un teaser pointant vers un lancement durant le troisième trimestre 2023.

L'image présentée suggère bien que OnePlus prépare des smartphones pliants que l'on devrait découvrir durant l'été. Cette nouvelle série serait-elle la raison pour laquelle le OnePlus 11 n'est pas un modèle Pro alors qu'il en a toutes les caractéristiques ?

Oppo et OnePlus partageant diverses ressources dont celles en R&D, il est possible que les modèles à venir soient très proches des récents Oppo Find N2 et Oppo Find N2 Flip, d'autant plus que Oppo ne les commercialise pas sur les marchés internationaux.

Cela pourrait laisser une opportunité pour OnePlus, sans faire de l'ombre à Oppo et tout en lui laissant la primeur du produit et de ses innovations. Le fabricant a également intérêt à ne pas trop tarder avant l'arrivée possible d'Apple avec un premier produit pressenti en 2024 et un iPhone pliant ensuite qui risque de bousculer le marché.