La marque OnePlus s'est tenue à l'écart de la tendance des smartphones pliants, laissant d'autres fabricants tester le concept et essuyer les plâtres des premières générations.

Mais maintenant que le segment est bien implanté et accepté et que plusieurs acteurs tentent de s'y faire une place, le moment approche de s'y inviter à son tour. Durant la présentation du smartphone OnePlus 11 en version internationale au mois de février, le fabricant avait très brièvement évoqué un premier smartphone pliant pour le troisième trimestre de l'année.

Ce n'était qu'une demi-surprise puisque des noms de marque évocateurs avaient déjà été déposés, laissant espérer deux modèles : OnePlus V Fold et OnePlus V Flip, et donc deux formats distincts comme chez Samsung et ses Galaxy Z Fold / Z Flip.

Du Fold en août

Le leaker Max Jambor, souvent au fait des projets de OnePlus, précise le calendrier de lancement en affirmant que le OnePlus Fold sera présenté durant le mois d'août 2023.

OnePlus annonce régulièrement de nouveaux produits durant l'été et un smartphone pliant pourrait donc être l'une des nouveautés de l'année. A part le teaser évoquant la charnière de l'écran pliable, aucun détail n'est encore connu.

Oppo Find N2, précurseur d'un OnePlus V Fold ?

Toutefois, OnePlus dépend de la marque Oppo qui a déjà lancé des smartphones pliants Oppo Find N et N2 en version Fold et Flip et ses produits pourraient fortement s'inspirer de ces derniers, tout comme les tablettes Android Oppo Pad 2 et OnePlus Pad présentent de grandes similarités.

Dérivés des smartphones Oppo ?

Ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle puisque cela signifierait que les appareils mobiles profiteraient des affichages souples sans pliure des modèles Oppo, avec une interface OxygenOS adaptée.

Si les smartphones pliants de OnePlus tenteront de faire de l'ombre aux produits de Samsung, leader du segment, ils arriveront peut-être après ces derniers : le groupe coréen aurait en effet l'intention de lancer les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip5 dès le mois de juillet, avec quelques semaines d'avance sur le calendrier habituel. Pour dérouter la concurrence ?