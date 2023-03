Le fabricant OnePlus a bien débuté l'année avec son nouveau smartphone de référence OnePlus 11 armé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et positionné en haut de gamme.

Il n'oublie pas non plus sa série de milieu de gamme Nord qui s'est étoffée au fil des années en différentes variantes. Les modèles OnePlus Nord 3 et OnePlus Nord CE 3 seront dévoilés durant l'été mais la gamme devrait d'abord se renouveler par un OnePlus Nord CE 3 Lite dont les caractéristiques ont commencé à fuiter.

Un Nord CE 3 Lite taillé pour le milieu de gamme

Version allégée du Nord Core Edition pour en baisser le prix, le OnePlus Nord CE 3 Lite est attendu avec un grand affichage 6,7 pouces FHD+ exploitant une dalle LCD IPS avec un rafraîchissement de 120 Hz.

Pour maintenir un tarif attractif, le smartphone restera sur un processeur Snapdragon 695 avec 8 Go de RAM (contre Snapdragon 782G pour le futur OnePlus CE 3) et jusqu'à 256 Go de stockage.

On ne connaît pas précisément la composition de ses capteurs photo mais un module principal de 50 ou 64 mégapixels reste probable, avec un ultra grand angle et un capteur macro.

On attend également une batterie de capacité 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 67W. Le OnePlus Nord CE 3 Lite profitera de la surcouche OxygenOS 13 reposant sur Android 13.

Coup d'envoi pour la nouvelle génération Nord ?

Et le smartphone devrait être présenté très bientôt. Le leaker Max Jambor affirme ainsi que le OnePlus Nord CE 3 Lite sera dévoilé dès le 4 avril 2023, sans donner de précisions sur le modèle lui-même.

OnePlus Nord CE3 Lite 5G will launch on April 4th pic.twitter.com/WwuF5Ca49d — Max Jambor (@MaxJmb) March 13, 2023

Le OnePlus Nord CE 2 Lite avait été dévoilé en mai 2022, ce qui donnerait un calendrier un peu plus précoce pour son prédécesseur mais OnePlus a déjà lancé le OnePlus 11 en avance par rapport à la génération précédente.