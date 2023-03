Le fabricant OnePlus a renouvelé son haut de gamme en présentant le OnePlus 11, désormais disponible et reprenant ce qui fait le succès de la marque, tant dans sa configuration (Snapdragon 8 Gen 2) que dans son interface OxygenOS, le tout associé à un tarif de moins de 1000 €.

Mais OnePlus développe aussi depuis plusieurs années une série Nord en milieu de gamme qui s'est bien étoffée ces dernières années. En attendant le OnePlus Nord 3, c'est un modèle OnePlus Nord CE 3 qui se profile et devrait être lancé d'ici quelques mois.

Pour rappel, CE signifie Core Edition et le smartphone vise à proposer le meilleur de la gamme Nord en faisant quelques compromis, ce qui a l'avantage d'en baisser le prix tout en maintenant l'expérience OxygenOS.

De Dimensity à Snapdragon

Après un OnePlus Nord CE 2 lancé en février 2022 et qu'on avait trouvé plutôt convaincant, que prépare OnePlus pour la génération suivante ? Le site MySmartPrice, associé au leaker OnLeaks, fait le point sur ce qui se prépare.

OnePlus Nord CE 2

Le OnePlus Nord CE 3 devrait conserver un affichage AMOLED mais avec une diagonale plus grande de 6,72 pouces en résolution FHD+ et avec un rafraîchissement d'écran de 120 Hz (contre 90 Hz pour le Nord CE 2).

Le processeur Dimensity 900 du modèle précédent sera remplacé par un Snapdragon 782G octocore avec 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, mais il n'est pas précisé si le modèle disposera d'un port pour carte mémoire comme sur le Nord CE 2.

Toujours le Sony IMX890

Pour la partie photo, on devrait trouver l'ensemble de modules habituel sur ce type de smartphone avec un module principal de 50 mégapixels de type Sony IMX890 qui va gérer le gros des usages, en association avec un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. Pas de grande surprise à ce niveau, avec surtout les avantages d'un capteur grand angle que l'on retrouve jusqu'en haut de gamme.

L'écran devrait être poinçonné à l'avant pour loger un module 16 mégapixels pour les selfies. OnePlus devrait faire un effort du côté de la batterie en proposant une capacité améliorée portée à 5000 mAh et une charge rapide grimpant à 80W, pas si éloignée des 100W du OnePlus 11.

Le OnePlus Nord CE 3 devrait faire son apparition en juillet 2023, après le OnePlus Nord 3 qui est plutôt attendu sur mi-juin / début juillet. Les tarifs ne sont pas encore connus.