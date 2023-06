Le fabricant OnePlus s'apprête à renouveler sa gamme de smartphones positionnés en milieu de gamme avec deux nouveaux modèles attendus d'ici quelques jours. Après un OnePlus Nord CE 3 Lite lancé au printemps, c'est le modèle de référence de la série Nord qui va être révélé.

La marque a déjà évoqué l'existence du OnePlus Nord 3 et précise désormais la date de lancement : le 5 juillet 2023, avec une pré-annonce dès le 28 juin. Et elle ne fait pas trop mystère de ce qui se prépare avec une page Web dédiée et des images.

Eté bien rempli pour OnePlus

OnePlus abandonne donc le principe du mystère soigneusement entetenu par d'autres marques et préfère essayer d'attirer l'attention sur ces produits. Il faut dire que les fuites en amont sont désormais très détaillées et cassent l'effet de surprise auparavant recherché.

Le OnePlus Nord 3 reprendra ce qui a fait le succès du modèle jusqu'à présent, avec un grand affichage AMOLED 6,7 pouces FHD+ et rafraîchissement d'écran 120 Hz, et un processeur Dimensity 9000 de MediaTek avec 8 à 16 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.

En photo, il disposera d'un triple capteur avec module photo principal de 50 mégapixels, ultra grand angle et capteur macro. Son tarif devrait rester modéré, autour de 449 euros, de manière à rester attractif sur le précieux segment de milieu de gamme.

Compléter Nord, ajouter du pliant

Mais il ne viendra pas seul. OnePlus devrait également annoncer le OnePlus Nord CE 3, version allégée du Nord 3 avec toujours un écran 6,7 pouces AMOLED 120 Hz mais un processeur Snapdragon 782 de Qualcomm et une partie photo plus légère.

L'été sera chaud chez OnePlus puisque l'on pourrait ensuite découvrir son premier smartphone pliant sous la forme du OnePlus Fold V prévu pour le troisième trimestre dont il se murmure qu'il pourrait être dévoilé durant le mois d'août 2023.

D'après les premiers rendus supposés, il devrait reprendre le design Black Hole du OnePlus 11 et proposer une fiche technique haut de gamme avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2 à bord.