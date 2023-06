Tout en maintenant sa présence en haut de gamme avec le OnePlus 11, le fabricant de smartphones assure toujours une présence en milieu de gamme avec la série Nord qui continue de s'étoffer et de se décliner en de multiples variantes.

Après le Nord CE 3 Lite lancé au printemps, OnePlus doit renouveler le modèle de référence de cette série qui a gagné ses galons ces dernières années. Le OnePlus Nord 3 constitue le haut du panier et doit offrir une belle fiche technique.

Déjà lancé en Chine sous l'appellation OnePlus Ace 2V, le smartphone s'apprête à débarquer en Europe...même s'il sera absent de certains marchés au regard du conflit opposant Oppo / OnePlus à Nokia qui contraint les marques de BBK Electronics à un retrait progressif (la France semble être également concernée).

Changement de design en douceur

Le site WinFuture diffuse des rendus presse du futur OnePlus Nord 3, permettant d'apprécier son design. Le style changera modérément avec toujours un modèle offrant un grand affichage 6,74 pouces AMOLED avec poinçon centré et des bordures assez fines.

OnePlus Nord 3 (credit : WinFuture)

Le plus grand changement vient du dos avec l'abandon du bloc photo pour trois capteurs en deux mini-blocs émergeant directement de la coque, chacun associé à un flash placé en regard.

Dans le bloc supérieur se loge un module 50 mégapixels polyvalent tandis que la partie inférieure intègre un ultra grand angle de 8 mégapixels et l'inévitable mais souvent insipide capteur macro de 2 mégapixels.

Les rendus confirment également la présence du slider de notification, distinction des modèles de référence de la marque.

Toujours Dimensity à bord

Pour le OnePlus Nord 3, le fabricant maintient ses liens avec le concepteur de puces MediaTek et opte pour son haut de gamme avec l'intégration du processeur Dimensity 9000 associé à 8 à 16 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, ce qui devrait apporter des performances supplémentaires par rapport au Dimensity 1200-AI du Nord 2.

OnePlus Nord 3 (credit : WinFuture)

Le smartphone sera compatible 5G et offrira une connectivité sans fil WiFi 6. Il sera doté d'une batterie d'une belle capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 80W.

La date de lancement du OnePlus Nord 3 n'est pas connue mais pourrait se jouer dans les prochaines semaines (certains indices plaident même pour une annonce ou au moins un teasing dès le 16 juin). Le tarif reste également mystérieux mais devrait logiquement se situer dans la tranche des 400 à 500 euros.