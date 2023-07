Comme attendu, OnePlus renouvelle sa série Nord qui propose des smartphones positionnés en milieu de gamme, avec une fiche technique attractive, un tarif abordable et l'expérience OxygenOS.

Le OnePlus Nord 3 se place au sommet de la série et reprend les ingrédients qui ont fait le succès de la gamme Nord depuis ses débuts. Le design est épuré avec une grande dalle plane de 6,7 pouces FHD+ s'appuyant sur une dalle OLED (Super Fluid AMOLED) et avec rafraîchissement 120 Hz pour un échantillonnage tactile allant jusqu'à 1000 Hz. Un poinçon loge le capteur photo avant de 16 mégapixels pour les selfies.

Pour animer le smartphone, OnePlus fait le choix d'un processeur Dimensity 9000 de MediaTek, ce qui marque une évolution importante par rapport au Dimensity 1200-AI du Nord 2 ou du Dimensity 1300 du Nord 2T.

Le SoC sera accompagné de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5X (du même type que les smartphones premium) et de 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1, toujours sans port pour carte mémoire.

Sony IMX890 pour de la belle photo

Comme prévu également, le OnePlus Nord 3 s'offre un capteur photo Sony IMX890 de dernière génération avec 50 mégapixels, une optique 6 éléments et le support de la stabilisation optique OIS / EIS, avec possibilité de filmer en 4K 60 fps.

A ceci s'ajoute un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels (angle de vue de 112 degrés) et l'indéboulonnable quoique dispensable capteur macro de 2 mégapixels (prise de vue à 4 cm).

Le OnePlus Nord 3 embarque une généreuse batterie de 5000 mAh (dual cell 2500 mAh ) qui profitera de la charge rapide 80W SuperVOOC. Le smartphone est compatible de la 2G à la 5G et supporte les connexions sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.3, ainsi que le NFC.

Trois ans de mises à jour

Comme les smartphones haut de gamme de OnePlus, le Nord 3 présente sur le côté le fameux slider de notification qui fait défaut sur les autres variantes Nord. A bord, on trouvera donc la surcouche OxygenOS 13.1 s'appuyant sur Android 13 et le fabricant s'engage sur trois ans de mises à jour majeures, ce qui permettra de voir venir.

Deux coloris sont proposés, Misty Green ou Tempest Gray et le smartphone peut être précommandé dès à présent au prix de 449 euros en version 8 / 128 Go ou bien 499 euros (au lieu de 549 euros, son véritable tarif) pour la variante 16 / 256 Go sur le site de OnePlus.

Selon le modèle choisi, les précommandes (les ventes débuteront le 12 juillet) donne le choix entre plusieurs cadeaux gratuits : coque bumper ou écouteurs filaires OnePlus Nord pour le OnePlus Nord 3 8 / 128 Go ou bien mini-imprimante OnePlus x Fujifilm Instax Mini Link 2, écouteurs sans fil OnePlus Nord Buds 2 ou coque bumper pour le OnePlus Nord 3 16 / 256 Go.