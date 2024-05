A côté de ses smartphones haut de gamme et désormais pliants, la marque OnePlus s'intéresse également au segment de milieu de gamme grâce à une gamme Nord maintenant bien installée.

Elle veut offrir une bonne partie de l'expérience de ses smartphones de référence ainsi que l'expérience de son interface OxygenOS tout en conservant un tarif abordable.

Après le OnePlus Nord 3 dévoilé en juillet 2023, la marque semble préparer son successeur sous la forme d'un OnePlus Nord 4 qui pourrait s'offrir une fenêtre de lancement similaire.

Un smartphone bien à l'aise en milieu de gamme ?

Le site Smartprix évoque ainsi un lancement en Inde prévu durant le mois de juillet (troisième semaine, selon sa source) avec un smartphone qui va mettre à jour sa fiche technique...en la reprenant du modèle chinois OnePlus Ace 3V.

OnePlus Nord 3

Cela donnera un appareil mobile avec un affichage 6,7 pouces AMOLED FHD+ associé à un rafraîchissement d'écran 120 Hz et une luminosité maximale de plus de 2000 nits en pic.

Le OnePlus Nord 4 devrait abandonner les processeurs Dimensity de MediaTek pour basculer vers un SoC Snapdragon 7+ Gen 3 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (même si l'Ace 3V a été annoncé avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage).

Encore des secrets à révéler

La partie photo pourrait s'appuyer sur un capteur principal de 50 mégapixels et un module secondaire de 8 mégapixels. Sa force sera de pouvoir enregistrer de la vidéo en 4K 60 fps. A l'avant, un capteur photo de 16 mégapixels devrait être logé dans un poinçon.

Le OnePlus Nord 4 devrait offrir une belle autonomie grâce à une batterie de 5500 mAh profitant d'une charge rapide filaire de 100W se chargeant complètement en moins de 30 minutes.

Pour le prix, on peut tabler sur une valeur autour de 500 € si l'on se réfère à la grille tarifaire habituelle des smartphones OnePlus Nord. On devrait bientôt en savoir un peu plus, la marque adorant faire du teasing plusieurs semaines avant les annonces.