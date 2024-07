A côté de smartphones haut de gamme et premium dont les OnePlus 12 / 12R et OnePlus Open sont les actuels représentants, la marque OnePlus a su créer une ligne de smartphone en milieu de gamme avec les OnePlus Nord.

Le prochain modèle phare de cette série sera le OnePlus Nord 4 et sa présentation est attendue pour l'événement que prépare le fabricant le 16 juillet prochain, soit un an après l'officialisation de l'actuel Nord 3.

Le but reste d'offrir un bon rapport qualité / prix en milieu de gamme et de rendre l'interface OxygenOS accessible au plus grand nombre avec, qui sait, une possibilité de migration vers des modèles plus onéreux par la suite.

Coque métal et configuration attendue

Le smartphone continuera de faire honneur à sa réputation en proposant un affichage 6,7 pouces AMOLED en résolution FHD+ et avec rafraîchissement 120 Hz ainsi qu'une luminosité dépassant les 2000 nits pour une bonne lisibilité en extérieur.

Le OnePlus Nord 4 est attendu avec un processeur mobile Snapdragon 7+ Gen 3 venant remplacer la puce de MediaTek du Nord 3 et associé à 8 / 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.

OnePlus Nord 3

La partie photo proposerait un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels, tout en faisant l'impasse sur le classique (et souvent incontournable sur ce type de smartphone) module 2 mégapixels à l'intérêt de toute façon discutable.

Les représentants de OnePlus s'adonnent au teasing du OnePlus Nord 4 avant son lancement et ont lâché un certain nombre d'informations à son sujet. Il offrirait ainsi par exemple une coque métal unibody qui rehaussera sa finition et sa durabilité.

Cela va toutefois imposer de placer judicieusement les antennes 5G pour garantir une bonne réception du signal.

4 ans pour le Nord 4

L'autre point important concernant le OnePlus Nord 4 est qu'il bénéficiera pour la première fois de 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de patchs de sécurité. Cette politique de mise à jour était jusqu'à présent réservée aux modèles haut de gamme de la marque.

C'est donc plutôt une bonne nouvelle de la retrouver sur le fleuron des smartphones Nord, même si certains acteurs comme Samsung peuvent faire encore mieux sur leurs modèles de milieu de gamme.

Ne boudons toutefois pas notre plaisir tant que les smartphones OnePlus Nord se sont révélés plaisants à l'utilisation jusqu'à présent pour qui n'a pas forcément besoin d'un smartphone surpuissant.

A voir donc si ces nouveautés influeront sur le prix pour un smartphone dont les générations précédentes sont allées de 400 à 500 € jusqu'à présent.