Le fabricant OnePlus est un adepte de la stratégie du dévoilement progressif de ses smartphones de référence. En dévoilant ses modèles par petites touches, il espère faire monter l'intérêt et l'excitation autour du produit, quitte à perdre l'effet de surprise le jour J.

Son premier smartphone pliant, le OnePlus Open, suit ce schéma et a commencé à faire l'objet d'un teasing en règle avant sa présentation officielle programmée le 19 octobre prochain.

Le smartphone pliant montre sa charnière

Le smartphone a un léger retard sur son calendrier (il était prévu initialement pour le troisième trimestre) mais il commence à faire des apparitions ici et là. Après avoir été aperçu dans les mains d'une actrice indienne il y a quelques jours, il a fait l'objet d'une présentation chez les youtubeur Unbox Therapy.

S'il ne dévoile pas tout de son design, le bloc photo étant masqué (mais le leaker OnLeaks en a montré l'aspect potentiel dans des rendus dès le mois de juin), la présentation s'attarde sur le système de charnière.

Elle fait l'objet d'un soin particulier et est mise en valeur dans la vidéo Youtube en montrant que les deux faces de l'écran se replient complètement l'une sur l'autre. Une feuille de papier placée entre les deux faces de l'écran peut retenir le smartphone.

La version internationale du Oppo Find N3

A défaut de se dévoiler complètement, le OnePlus Open montre ses tranches et confirme un point : il sera une copie parfaite du Oppo Find N3 et sans doute sa variante internationale, le modèle d'Oppo restant confiné au marché chinois.

Rendu supposé du OnePlus Open (credit : @OnLeaks)

Le smartphone de OnePlus devrait proposer un affichage souple interne AMOLED de 7,82 pouces et un affichage externe de 6,31 pouces. Il embarquera un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il reste à voir si le OnePlus Open sera proposé en France après le retrait progressif des marques Oppo, OnePlus et Realme (toutes issues du groupe chinois BBK Electronics) ces derniers mois qui laissent planer le doute sur des lancements officiels, même pour des modèles de référence.