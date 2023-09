La marque OnePlus ne s'est précipitée pour proposer un smartphone pliant, laissant le segment se structurer avant d'éventuellement s'y lancer. Malgré tout, la firme avait annoncé en début d'année vouloir commercialiser un appareil mobile avec écran repliable durant le troisième trimestre de l'année.

La rumeur d'un OnePlus V Fold, devenu ensuite OnePlus Open, s'est régulièrement étoffée, montrant des rendus supposés du futur smartphone et donnant des pistes concernant ses caractéristiques.

Le troisième trimestre arrive à son terme et OnePlus n'a toujours rien annoncé. Mais il ne faudrait pas désespérer pour autant car le smartphone pliant, qui devait être lancé en août, aurait été retardé par des questions de contrôle qualité et serait désormais paré pour le lancement. Mais à quelle date ?

Lancement en décalé

Selon les dernières informations, l'annonce du OnePlus Open serait prévue pour le 19 octobre 2023 suivie d'un lancement dans les jours qui suivront.

Credit : OnLeaks / SmartPrix

Comme à son habitude, le fabricant devrait utiliser les semaines précédant cette échéance pour pré-annoncer petit à petit son nouveau modèle et l'on devrait donc très bientôt commencer à en entendre parler via divers teasers.

La rumeur veut que le OnePlus Open soit la version internationale du modèle Oppo Find N3 à venir (et qui ne sortirait pas du marché chinois) avec un design spécifique, le partenariat Hasselblad et la surcouche OxygenOS.

Quelles caractéristiques pour le OnePlus Open ?

Le smartphone devrait profiter d'un affichage AMOLED souple interne de 7,8 pouces déplié en résolution 2K et avec rafraîchissement d'écran de 120H ainsi qu'un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 associé à jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.0.

La partie photo sera plutôt intéressante avec un grand bloc de trois capteurs : un module principal grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels .

Le OnePlus Open pourrait également profiter d'un batterie de 4800 mAh avec charge rapide filaire de 67W. Son lancement se ferait avec Android 13 et la surcouche OxygenOS 13 à bord, en attendant de passer à Android 14.