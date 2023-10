A une journée de sa présentation officielle, le premier smartphone pliant de la marque OnePlus peine à conserver son mystère tant les fuites sont nombreuses, que ce soit sur son design ou pour ses caractéristiques.

Le OnePlus Open s'est régulièrement effeuillé ces dernières semaines, de façon officieuse ou via les teasers de la marque, mais il se dévoile sous toutes les coutures avant l'heure via des rendus presse diffusés par le leaker Evan Blass sur le réseau social X.

OnePlus Open (source : Evan Blass)

On y trouve une nouvelle fois la confirmation des fuites précédentes montrant un smartphone qui devrait correspondre à la version internationale de l'Oppo Find N3, ce dernier étant réservé à la Chine.

Avec sa charnière permettant d'accoler les deux faces de l'écran souple et un grand bloc photo circulaire de trois capteurs à l'arrière, le OnePlus Open promet d'être une intéressante addition au segment des smartphones pliants dominé par Samsung, d'autant plus qu'il sera particulièrement fin : 5,8 mm d'apaisseur déplié, pour moins de 250 grammes.

Les caractéristiques détaillées

Et si cela ne suffisait pas, un autre leaker, Yogesh Brar, diffuse la liste des caractéristiques du smartphone. Elle confirme la présence d'un affichage interne OLED de 7,82 pouces 2K protégé par une couche UTG (Ultra Thing Glass) et d'un affichage interne 6,31 pouces OLED 2K, les deux profitant d'un rafraîchissement d'écran 120 Hz (avec technologie LTPO 3.0).

On trouvera à bord un processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. Le smartphone n'est que certifié IPX4 pour l'étanchéité mais proposera une compatibilité WiFi 6E / WiFi 7 et Bluetooth 5.3.

Bloc photo du OnePlus Open (source : Evan Blass)

La partie photo fera appel à un capteur principal de 48 mégapixels avec OIS, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels stabilisé, le tout avec les optimisations de Hasselblad, et deux capteurs à selfie de 20 et 32 mégapixels en poinçon dans les écrans.

Ne manque que le prix et la disponibilité

Sa batterie de 4800 mAh offrira une charge rapide de 80W mais qui serait limitée à 67W pour la version européenne. Car il y aurait bien une version européenne, malgré les incertitudes concernant le départ des marques de BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Realme) des marchés européens sous la menace de querelles de brevets 5G avec Nokia.

Le smartphone pliant OnePlus Open avec surcouche OxygenOS doit être dévoilé le 19 octobre 2023 et les derniers mystères concernent son prix (on parle de 1699 dollars pour la version 12 / 512 Go) et sa disponibilité.