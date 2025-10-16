Comme attendu, OnePlus présente OxygenOS 16. Cette version, qui s'appuie donc sur Android 16, met un accent sans précédent sur l'IA. Un changement réside dans la refonte de l'outil Mind Space, avec une intégration native et complète de Gemini.

L'intégration de Gemini de Google

L'outil Mind Space, conçu comme un casier IA, évolue pour devenir un centre de commande contextuel. Alors qu'il se limitait à l'analyse de captures d'écran, il peut désormais sauvegarder des captures d'écran défilantes et des mémos vocaux de 60 secondes.

C'est ici que Gemini de Google intervient. Grâce à l'intégration, l'assistant peut utiliser toutes les informations stockées dans Mind Space pour exécuter des tâches complexes.

Un exemple cité est celui de la sauvegarde de captures d'hôtels et de vols. Un utilisateur peut simplement demander à Gemini de planifier un voyage de 5 jours à Paris avec le contenu de Mind Space pour obtenir un itinéraire personnalisé basé sur ses propres données.

Quelles sont les autres nouveautés marquantes ?

Au-delà de Gemini, de nombreuses autres fonctionnalités IA sont au programme. L'AI Writer peut générer des légendes pour les réseaux sociaux, tandis que l'AI Recorder Assistant fournit des titres et des résumés pour les enregistrements audio.

La connectivité entre les écosystèmes est également améliorée, permettant le partage de photos avec un iPhone ou le contrôle à distance d'un PC Windows ou d'un ordinateur Mac.

Sur le plan du design, OxygenOS 16 introduit des personnalisations d'écran de verrouillage plus poussées, ainsi que des animations plus fluides et des effets visuels baptisés Optical Light.

Disponibilité d'OxygenOS 16

Le déploiement se fera en plusieurs étapes. Une version bêta ouverte sera accessible dès le 17 octobre pour les plus impatients. La version stable d'OxygenOS 16 sera ensuite lancée avec le prochain smartphone phare de la marque, le OnePlus 15.

Suite à ce lancement, la mise à jour sera progressivement étendue aux appareils plus anciens, parmi lesquels le OnePlus 13 et bien d'autres :

OnePlus met par ailleurs un focus sur la sécurité, avec l'introduction d'un Private Computing Cloud pour protéger les données les plus sensibles.