OnePlus a officiellement fixé au 16 octobre 2025 la présentation de sa nouvelle surcouche OxygenOS 16, basée sur Android 16. Au programme, une intégration poussée de l'intelligence artificielle Google Gemini, notamment via l'application Mind Space, et de nouvelles options de personnalisation.

Plusieurs mois après sa sortie pour les appareils Pixel, et quelques semaines pour certains modèles Samsung, Motorola ou Sony, Android 16 reste inaccessible pour une large part des utilisateurs.

Ce déploiement au compte-gouttes contraste fortement avec la stratégie d'Apple, capable de mettre à jour l'ensemble de son parc compatible en une seule journée. L'annonce de OnePlus sonne donc comme un soulagement pour sa communauté, même si elle suit finalement plus ou moins le calendrier habituel.

Une date clé et une promesse : "Intelligently Yours"

La marque a donc officialisé la date du 16 octobre 2025 pour le grand dévoilement de sa surcouche OxygenOS 16. Le choix de ce calendrier n'est pas anodin, puisqu'il précède de quelques jours le lancement supposé du nouveau fleuron de la marque, le OnePlus 15. Ce dernier devrait être le premier appareil à en bénéficier nativement.

Le slogan qui accompagne cette annonce, "Intelligently Yours", ne laisse aucune place au doute : l'intelligence artificielle sera la pierre angulaire de cette nouvelle version.

Il ne s'agit donc pas d'une simple refonte cosmétique mais bien d'une évolution de fond pensée pour intégrer les capacités de l'IA au quotidien.

Gemini au cœur de l'expérience utilisateur

La principale innovation confirmée est l'intégration profonde de Google Gemini directement dans le système d'exploitation. L'assistant IA aura la capacité d'accéder aux contenus sauvegardés dans l'application Mind Space, un espace où les utilisateurs peuvent conserver des notes, des articles, des captures d'écran ou des liens.

Une démonstration a d'ailleurs illustré ce potentiel : Gemini a pu planifier un voyage complet à Paris en se basant uniquement sur des informations préalablement enregistrées dans Mind Space. Cette synergie promet non seulement de retrouver rapidement des informations, mais aussi de les exploiter de manière proactive pour organiser, planifier et créer.

Au-delà de l'IA, des nouveautés visuelles et fonctionnelles

Si l'IA monopolise l'attention, OxygenOS 16 apportera également son lot d'améliorations fonctionnelles et esthétiques. Parmi les nouveautés attendues, une refonte de l'always-on display (AOD) est évoquée, qui couvrirait désormais tout l'écran pour afficher de manière plus riche les notifications, widgets, rappels et le journal d'appels.

La personnalisation, ADN historique de OnePlus, ne serait pas en reste. Il serait possible d'ajouter du texte personnalisé sur l'écran de veille et même de laisser une IA générer des citations inspirantes basées sur le fond d'écran. L'interface adopterait par ailleurs une esthétique "liquid glass", misant sur des effets de transparence et de superposition pour un rendu plus moderne. Cela ne vous rappelle rien ?

La véritable question réside désormais dans le calendrier et l'ampleur du déploiement. Si le OnePlus 15 sera le premier servi, les possesseurs de modèles plus anciens, à partir du OnePlus 11, devraient être éligibles. Reste à savoir si la marque parviendra à proposer un déploiement stable et rapide pour l'ensemble de ses appareils compatibles d'ici la fin de l'année.