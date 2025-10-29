Ce n'est pas encore tout à fait le Black Friday mais le fabricant OnePlus donne déjà le coup d'envoi de la période des promotions en proposant des réductions sur plusieurs de ses modèles.

L'opération démarre ce 29 octobre et s'étire jusqu'au 17 novembre, avec la possibilité de jouer à la roue de la chance et d'accumuler des RedCoins qui pourront être échangés contre des cadeaux.

Les plus chanceux pourront gagner des coupons de réduction, des tablettes, des écouteurs sans fil, le OnePlus Nord 5 et même le futur smartphone OnePlus 15, le prochain modèle de référence de la marque.

Des réductions de prix pour le OnePlus Nord 5...

En parallèle, OnePlus propose des réductions sur les tarifs de certains de ses smartphones en catalogue. Il suffira pour cela de rentrer le code BLACKFRIDAY2025 lors de la commande.

Cela concerne notamment le OnePlus Nord 5, smartphone de milieu de gamme à l'aise en toutes circonstances avec son affichage AMOLED 6,83 pouces avec rafraîchissement 144 Hz (rare dans cette catégorie) et son généreux processeur Snapdragon 8s Gen 3.

Il profite également d'un double capteur photo avec module principal polyvalent de 50 mégapixels et ultra grand angle de 8 mégapixels. On trouve également une belle batterie de 5200 mAh avec charge rapide filaire de 80W et la nouveauté de la touche programmable Plus Key.

Sur le site de OnePlus, le OnePlus Nord 5 en version 8 / 256 Go perd 50 € et se retrouve à 419 € tandis que le OnePlus Nord 5 12 / 512 Go voit aussi son prix chuter de 50 € pour atteindre 519 €.

Pour les deux modèles, OnePlus offre le chargeur rapide SuperVOOC 80W et un cadeau gratuit au choix entre les écouteurs sans fil OnePlus Buds 4, la coque magnétique Sandstone, la coque renforcée Smooth Tempered Glass ou la protection d'écran.

OnePlus réduit également les tarifs du petit frère OnePlus Nord CE5. La version 8 / 128 Go chute de 50 € pour atteindre 319 € tandis que le modèle 8 / 256 Go recule de 20 € pour se positionner à 399 €.

...et aussi pour le OnePlus 13 !

Le OnePlus 13 est l'actuel fleuron de la marque et même si son successeur le OnePlus 15 n'est plus très loin, il reste une proposition de choix en haut de gamme. Dernier à profiter du partenariat avec Hasselblad pour l'optimisation photo, il possède de solides caractéristiques, de son affichage AMOLED 2,5K à son processeur Snapdragon 8 Elite cadencé à 4 GHz.

Au dos, un triple capteur photo 50 mégapixels offre de quoi répondre à tous les scénarios en plein jour comme en faible luminosité. Armé d'une batterie de 6000 mAh avec charge rapide filaire de 100W et sans fil de 50W, il assure une autonomie rassurante.

Pour le Black Friday, le OnePlus 13 12 / 256 Go perd 50 € et se retrouve à 979 €. Encore plus fort, la version 16 / 512 Go se retrouve au même tarif de 979 €, soit tout de même 200 € de réduction !

Pour ces deux modèles, il sera possible de choisir en plus un cadeau parmi :

écouteurs sans fil OnePlus Buds 4

Batterie externe OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000mAh

Chargeur sans fil OnePlus AIRVOOC 50W Magnetic Charger

Support magnétique OnePlus Magnetic Card Holder with Stand

Coque magnétique OnePlus 13 Sandstone Magnetic Case

Enfin, le smartphone OnePlus 13R 12 / 256 Go, version allégée du OnePlus 13, fait également l'objet d'une promotion avec un tarif réduit de 100 € qui le positionne à 669 €.