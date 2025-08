OnePlus Nord 5, la valeur sûre

A côté de ses smartphones de référence OnePlus 13 et OnePlus 13R que nous avons testés, OnePlus propose une série Nord orientée entrée et milieu de gamme dont l'esprit se rapproche des tout premiers modèles de la marque en essayant de proposer le meilleur rapport qualité / prix.

Les smartphones Nord ont bien évolué depuis leurs débuts et se sont bonifiés tout autant que leur interface OxygenOS. Le nouveau OnePlus Nord 5 représente le meilleur de cet univers qui cherche à fournir une belle expérience tout en donnant à goûter à la surcouche à moindre coût...même si le tarif tend à augmenter légèrement d'année en année.

La gamme Nord vise l'efficacité plutôt que le clinquant et veut offrir un smartphone efficace au quotidien et pourvu des fonctionnalités essentielles en éliminant le superflu.

Le premier contact reste le même : une boîte bleu-vert aplatie siglée du logo Nord et comprenant le smartphone, les instructions, le câble de charge, mais pas de chargeur.

Il faudra donc s'équiper en plus ou utiliser un ancien chargeur, ce qui rendra la charge rapide dépendante de ses qualités...ou profiter de l'offre de lancement avec le chargeur 80 W SuperVOOC en cadeau.

Caractéristiques du OnePlus Nord 5

8,1 mm pour 211 grammes

Android 15 / OxygenOS 15

Affichage 6,83 pouces FHD+ AMOLED / rafraîchissement 144 Hz / luminosité maxi 1800 nits

Processeur Snapdragon 8s Gen 3 octocore avec GPU Adreno 735

8 à 12 Go de RAM / 256 ou 512 Go de stockage

WiFi 6 / Bluetooth 5.4 / NFC

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Module photo avant 50 mégapixels f/2,0 avec EIS et autofocus

Double capteur photo arrière :

- grand angle 50 mégapixels f/1,8 (Sony LYT-700)

- ultra grand angle 8 mégapixels avec angle de vision 116 degrés

- grand angle 50 mégapixels f/1,8 (Sony LYT-700) - ultra grand angle 8 mégapixels avec angle de vision 116 degrés Bouton programmable Plus Key

Batterie 5200 mAh avec charge rapide filaire 80 W SuperVOOC

Compatible 2G à 5G

Prix de référence :

- 8 / 256 Go : 469 €

- 12 / 512 Go : 519 €

Acheté sur le site officiel, le OnePlus Nord 5 donne droit actuellement à deux cadeaux gratuits à choisir entre chargeur 80 W, écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro ou coque Sandstone Magnetic.

Vous le trouverez également au même prix sur la boutique OnePlus chez Amazon.

Un design qui mise sur l'essentiel

Le segment de milieu de gamme est très riche de références diverses et s'y distinguer n'est pas chose aisée. Certains sont tentés de jouer sur un style très différenciant facilement identifiable, tandis que d'autres misent plutôt sur l'équilibre des fonctionnalités.

Le OnePlus Nord 5 se situe plutôt dans la seconde catégorie. Pas de design tapageur ou extravagant ici, mais plutôt une combinaison raisonnée d'éléments matériels utiles, de textures douces et de certaines fonctions avancées.

L'affichage est de belle facture, toujours avec dalle AMOLED et un rafraîchissement d'écran qui passe à 144 Hz pour une fluidité de tous les instants. L'écran offre un poinçon centré pour le capteur photo avant et présente des bordures fines.

L'affichage est toujours plaisant avec une belle colorimétrie et la richesse de l'OLED pour mettre en valeur les contenus, photos comme vidéos et contenus en ligne.

Là où le Nord 4 mettait en avant un châssis métal unibody, le Nord 5 s'appuie sur le plastique pour ses tranches généreuses (8,1 mm d'épaisseur) et droites, mais avec une finition lui donnant l'aspect de l'aluminium.

D'un côté sont rassemblées les touches de volume et d'alimentation, tandis que, de l'autre, on trouve une nouveauté. A la place du traditionnel slider de notification, il y a maintenant un bouton d'action programmable (ou Plus Key) offrant plus de possibilités.

Le chariot SIM est placé sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C et de la grille de haut-parleur.

Le dos est fait de verre dépoli offrant une jolie teinte pastel d'où se détache délicatement le logo OnePlus. Comme souvent chez ce fabricant, le sens du toucher est sollicité avec un contact très doux, presque comme du savon.

OnePlus a choisi pour son OnePlus Nord 5 une disposition de bloc photo verticale assez classique et débordant largement du dos, ce qui rend instable une pose à plat. On est modérément fan de cette disposition très classique et de l'encadrement plastique très marqué autour du bloc photo.

Le bloc photo comprend toujours deux modules et le flash : un grand angle polyvalent et un ultra grand angle, OnePlus faisant l'économie d'un téléobjectif et évitant l'écueil du capteur macro dédié généralement peu performant.

Bonne nouvelle pour un smartphone de cette catégorie, le OnePlus Nord 5 bénéficie d'une certification IP65 qui le protégera des éclaboussures, infiltrations de poussière et immersion accidentelles, gage d'une bonne résistance dans le temps aux avaries du quotidien.

Avec ses tranches droites épaisses et son poids conséquent de 211 grammes, le OnePlus Nord 5 fait sentir sa présence au creux de la main. Le bouton Plus Key est situé très haut sur la tranche, peut-être pour éviter les appuis intempestifs, mais avec le défaut d'avoir une position peu naturelle qu'il faut aller chercher loin du bout du doigt.

Un processeur Snapdragon 8s Gen 3 qui fait le boulot

L'an dernier, le OnePlus Nord 4 proposait un processeur Snapdragon 7+ Gen 3. Pour le OnePlus Nord 5, le fabricant a opté pour une puce Snapdragon 8s Gen 3. Cette montée en gamme est compensée par le fait que ce processeur n'est pas le dernier de sa série (certains modèles du marché profitent déjà d'un Snapdragon 8s Gen 4).

Cela permet d'apporter de solides performances, dignes des premiers modèles haut de gamme, sans trop peser sur les coûts. Cela lui permet de disposer notamment d'un GPU légèrement plus puissant et riche en fonctionnalités dédiées, sans aller jusqu'aux raffinements d'un Snapdragon 8 Elite réservé au premium.

Dans sa configuration avec 12 Go de RAM testée ici, le smartphone se montre à l'aise en toutes circonstances et peut faire tourner des jeux gourmands dans de bonnes conditions et sans surchauffe excessive grâce à un système de refroidissement conséquent.

Les jeux mobiles, même récents, tournent sans problème et les applications du quotidien et celles un peu plus gourmandes en ressources ne montrent pas de ralentissements.

Du côté des benchmarks, il y a une progression notable, pas tant sur la partie CPU que du côté des performances GPU. Le passage par Geekbench 6 fournit un résultat de 2000 points en test single core et 5150 points en test multicore (vs 1900 / 4900 pour le Nord 4 en mode performance) tandis que le test GPU atteint 9560 points.

Sur 3DMark, les tests graphiques fournissent les résultats suivants :

Wild Life Extreme : 3290 points / 19,70 fps

Solar Bay : 5322 points / 20,24 fps

Enfin, le test synthétique de PCMark, sur la réactivité de l'interface et des manipulations courantes, atteint un score respectable de 19523 points.

Les valeurs montrent une certaine progression par rapport au Nord 4, tant sur la partie GPU que pour le benchmark d'ensemble de PC Mark, annonçant un smartphone à l'aise dans la grande majorité des scénarios d'usage.

Le succès de OnePlus tient aussi à son interface OxygenOS. Il s'agit ici de la version 15 reposant sur Android 15 (avec plusieurs années de mises à jour Android garanties) et proposant toujours une expérience épurée. La présence de logiciels tiers est plus importante que sur les modèles de référence de la marque, mais le fonctionnement global est sensiblement le même.

On apprécie toujours le mode Shelf et les nombreux réglages en paramètres pour optimiser l'utilisation du smartphone selon ses besoins et ses envies. Les transitions sont très fluides (et l'effet est renforcé par le rafraîchissement d'écran de 144 Hz), le centre de contrôle offre de nombreuses possibilités pour activer les fonctionnalités et les paramètres restent suffisamment riches pour offrir un bon niveau de personnalisation.

La nouveauté du OnePlus Nord 5, c'est son bouton d'action Plus Key venant remplacer le slider de notification. C'est un bouton programmable présent sur la tranche dont on pourra choisir ce qu'il doit lancer.

Cela peut-être le contrôle du son et des vibrations (comme le slider de notification), le déclenchement de l'appareil photo, l'activation de la lampe torche ou bien la mise en route de fonctions IA comme l'Espace mental (une fonctionnalité pour collecter et organiser notes, captures d'écran et autres informations personnelles, à l'image de l'Essential Space de Nothing) ou la traduction instantanée.

La présence de l'IA est discrète, encore souvent liée à la langue anglaise plus qu'à la française, ce qui peut limiter son usage au quotidien et il y a toujours la possibilité d'utiliser l'IA Gemini de Google et la fonction Circle to Search.

Le OnePlus Nord 5 est doté dans sa version européenne d'une batterie de 5200 mAh avec charge rapide filaire 80 W. Capacité et puissance de charge ont diminué par rapport à la génération précédente et l'on ne trouve toujours pas de charge sans fil à bord.

L'autonomie est décente avec plus d'une journée de fonctionnement avant de devoir recharger. On n'est pas dans la surenchère de la concurrence, mais le Nord 5 ne vous laissera pas tomber au fil de la journée.

Pour profiter de la charge rapide, il faudra un chargeur compatible SuperVOOC, non livré dans la boîte.

Double capteur photo, comme l'an dernier

Le smartphone OnePlus Nord 5 conserve les grandes lignes de la série en matière de photographie mobile. Comme son prédécesseur, il mise sur un double capteur photo avec un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels, le tout accompagné d'un flash.

Point de téléobjectif ou de capteur exotique ici, le module principal a un rôle polyvalent et il profite d'une stabilisation OIS qui manque à l'ultra grand angle. C'est lui qui assurera le zoom x2 (dans le capteur) et le grossissement hybride suivant.

Le module grand angle est efficace en plein jour avec une belle luminosité, fournissant des clichés bien détaillés, bien exposés et plutôt colorés, au risque de surenjoliver la scène et de perdre en naturel.

Ce même module permet de réaliser un peu de zoom, mais s'il offre ensuite un zoom numérique pouvant aller jusqu'à x20, on est en réalité très vite limité sur la qualité au-delà de x5.

Il n'y a pas vraiment de lissage ni de réinterprétation IA de l'image, mais plutôt un forcing sur la netteté (sharpness) qui se voit assez rapidement, ce qui aboutit à un résultat mitigé.

En basse lumière, la stabilisation du capteur aide à limiter le flou tandis que l'ouverture permet de capter beaucoup de lumière, au point de mettre en valeur des détails que l'œil ne perçoit plus. Le résultat dépendra tout de même de l'illumination et de la quantité de lumière résiduelle parvenant au capteur.

Le capteur grand angle sert également à gérer le mode portrait, et d'assez belle manière, avec du détail, un flou d'arrière-plan agréable et un détourage du sujet principal plutôt bien géré.

S'il ne dispose pas d'un mode macro, le capteur principal du Nord 5 peut produire des images en vue rapprochée intéressantes. Un peu de bidouillage dans les réglages s'imposera, mais, même à la volée, le smartphone s'en tire bien.

Le module ultra grand-angle de 8 mégapixels conserve les mêmes forces et faiblesses que la génération précédente. Correct pour des photos de jour en extérieur, il est moins à l'aise dès la lumière faiblit, ne disposant pas de mécanismes de stabilisation avancés (il y a tout de même une stabilisation électronique EIS).

L'équipement photo du OnePlus Nord 5 permet de répondre à un panel varié de situations, mais il ne faudra pas trop s'écarter des sentiers balisés sous peine d'un résultat décevant. Il reste toujours le mode Pro pour tester ses propres réglages.

On notera la présence d'un module 50 mégapixels à l'avant pour les selfies. Prendre des photos de soi-même en intérieur ne posera pas de problème, avec un flou d'arrière-plan de qualité et des fonctions d'embellissement et de filtres pour être toujours à son avantage.

Conclusion

Le smartphone OnePlus Nord 5 est fidèle à sa tradition, à savoir proposer une expérience utilisateur homogène grâce à un bon mix de caractéristiques dans un appareil mobile agréable à utiliser au quotidien.

L'écran AMOLED charme l'œil et le processeur Snapdragon 8s Gen 3 apporte les performances suffisantes pour être à l'aise au quotidien, comme dans les jeux mobiles.

Tout est très fluide et la surcouche OxygenOS 15 (reposant sur Android 15) remplit sa dimension d'interface épurée, à peine alourdie de quelques applications pré-installées. L'intelligence artificielle est présente de façon discrète et pas toujours utile lorsque ses fonctionnalités sont réservées à la langue anglaise.

L'autonomie grâce à la batterie de 5200 mAh est correcte sans être exceptionnelle et il faudra faire le choix du chargeur 80 W offert en cadeau actuellement ou bien utiliser un ancien chargeur compatible pour profiter réellement de la charge rapide.

Côté photo, si le capteur à selfie fait un bond en avant en passant à 50 mégapixels (contre 16 mégapixels sur le Nord 4), le bloc photo arrière évolue peu avec toujours un module principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels.

Cette combinaison fonctionne bien pour les photos du quotidien, mais on peut se retrouver un peu à l'étroit à force de vouloir faire du module principal un couteau suisse pour tout.

Le OnePlus Nord 5 reste une valeur sûre et a la bonne idée de baisser de prix par rapport aux modèles de l'an dernier, mais il nous a manqué la petite étincelle ou le petit grain de folie, maîtrisé ou non, pour avoir un franc coup de cœur.

Sur le site officiel, le smartphone OnePlus Nord 5 est disponible au prix de 469 € (8 / 256 Go) ou 519 € (12 / 512 Go) avec deux cadeaux gratuits à choisir entre le chargeur filaire 80 W SuperVOOC, les écouteurs sans fil OnePlus Nord Buds 3 Pro ou la coque Sandstone Magnetic. Vous le trouverez également chez Amazon dans la boutique officielle de OnePlus.