Jusqu'à présent, la position de OnePlus sur le segment émergent des smartphones pliants a été plutôt attentiste. La firme avait indiqué encore en 2020 ne pas vouloir se lancer trop vite dans ce nouveau domaine, n'ayant pas forcément les moyens de proposer un appareil mobile attractif, tant sur les performances que sur le prix final.

Depuis, le fabricant reste discret sur ses projets mais il a déjà joué sur le buzz généré par le développement d'un smartphone pliant. Maintenant que son grand frère Oppo a commencé à installer sa propre gamme Oppo Find N, il va sans doute être temps pour OnePlus de se lancer.

Oppo Find N2

A court terme, l'accent sera mis sur le OnePlus 11 qui doit être lancé à l'international d'ici une semaine avec un nouveau design plaçant les capteurs photo dans cercle tout en profitant du processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et du partenariat Hasselblad pour la photo mobile.

Des dépôts de marque qui en disent déjà long

Un smartphone pliant pourrait arriver plus tard si l'on en croît les dépôts de marque récents signalés par le leaker Mukul Sharma. Il reste toujours possible qu'il s'agisse seulement d'une manoeuvre de diversion mais ce sont tout de même deux noms potentiels qui émergent.

Le fabricant a ainsi réservé les termes OnePlus V Fold et OnePlus V Flip, ce qui suggère donc que deux produits sont en préparation, sans doute dans la lignée des smartphones pliants de Samsung et d'Oppo, avec un modèle se pliant comme un livre et un autre renouvelant le format clapet.

Le leaker ajoute d'ailleurs que OnePlus teste déjà activement des prototypes de ces smartphones dans plusieurs zones géographiques, dont l'Europe, ce qui laisse entendre qu'un lancement est pour bientôt, peut-être dès le premier semestre 2023.

A quel prix ?

OnePlus a plusieurs fois laissé entendre qu'il travaillait sur certains éléments d'un smartphone pliant, comme la charnière, et parfois en collaboration avec de grands noms comme Google.

Maintenant que Oppo en est déjà à sa deuxième génération avec les Oppo Find N2 et Oppo Find N2 Flip, OnePlus est sans doute le prochain à se lancer sur ce créneau.

Les caractéristiques de ses futurs smartphones avec écran repliable ne sont pas connues et la grande question sera sans doute de nouveau celle du tarif, toujours délicate.

OnePlus a déjà bien segmenté son offre avec les Nord en milieu de gamme et toujours des modèles de référence en haut de gamme et premium. De quoi laisser une place pour des smartphones pliants un cran au-dessus.