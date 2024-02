Après avoir proposé des accessoires audio en accompagnement de ses gammes de smartphones, le fabricant OnePlus a tenté sa chance dans les montres connectées en 2021 avec la OnePlus Watch.

Pas mauvaise mais perfectible et avec des difficultés pour se distinguer de la masse des smartwatches du marché malgré un effort d'intégration avec OxygenOS, elle n'a pas fait l'objet de nouvelle version depuis, le fabricant se donnant le temps de la réflexion.

OnePlus Watch 2, rendu supposé (credit : OnLeaks / MySmartPrice)

Mais tout finit par arriver, même plusieurs années après (même s'il y a eu la Nord Watch entre-temps), et la rumeur d'une montre connectée OnePlus Watch 2 a commencé à circuler ces derniers mois. Elle vient de prendre une tournure plus concrète avec un premier teaser aperçu dans les forums de la communauté des utilisateurs OnePlus.

OnePlus Watch 2, une performeuse

Il révèle le dessin d'une montre au boîtier circulaire et métallique avec une excroissance logeant deux boutons. Le rendu semble correspondre à ceux diffusés par @OnLeaks en novembre dernier et les caractéristiques supposées devraient en faire une montre connectée plus ambitieuse que l'originale.

La OnePlus Watch 2 serait en effet dotée d'un processeur Snapdragon W5 Gen 1, c'est à dire ce qui se fait de plus puissant en matière de puce pour smartwatch, et remplacer le système RTOS de la première génération par la plate-forme Wear OS de Google.

Reste à savoir qu'il en sera de l'autonomie, sans doute de 1 à 3 jours pour ce type de montre connectée, et un peu plus en mode économique.

Un peu avant le salon MWC 2024

Cela devrait donner un combo plutôt intéressant et riche, capable de faire tourner des applications tierces et offrant de grandes possibilités de personnalisation des cadrans et d'ajout de fonctionnalités.

Il se dit ainsi qu'elle pourrait rivaliser avec la Galaxy Watch 6 de Samsung ou la Pixel Watch 2 de Google. La nouvelle montre OnePlus Watch 2 devrait être présentée dès le 24 février, avec une visibilité assurée sur le salon MWC 2024 de Barcelone qui ouvrira ses portes quelques jours plus tard.