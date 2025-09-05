Jamais la pizza napolitaine n’a été aussi proche de la maison. Les fours domestiques se sont imposés sur nos plans de travail, et Ooni pousse le curseur avec un modèle plus petit, plus rapide, mais aussi plus accessible que son prédécesseur. Attention toutefois aux promesses d’« intelligence » : ici, on parle surtout de capteurs et d’automatisation utile, pas de magie noire.

Design et chauffe : compact, rapide, crédible

L'Ooni Volt 2 réduit son châssis d’environ 30 % tout en gardant une pierre pour des pizzas de 30 cm. Il atteint 450°C en 20 minutes, de quoi sortir une napolitaine en 90 secondes.

La forme revue des résistances améliore la couverture thermique, et un mode boost reste présent pour accélérer la montée. Sur le papier, on est dans la cour des fours haute performance.

Pizza Intelligence : automatiser sans mystifier

Pizza Intelligence n’est pas une IA au sens strict, mais un système de capteurs qui ajuste en temps réel les résistances supérieures et inférieures.

L'objectif : en finir avec les zones froides et les cuissons inégales.

Trois profils préinstallés (Neapolitan, Thin & Crispy, Pan Pizza) sont là pour guider, deux emplacements mémorisables complètent l’approche, et l’interface modernisée facilite les réglages manuels.

Polyvalence et usage au quotidien

Derrière les pizzas, le Volt 2 mise sur la fermentation dès 20°C, des modes Four et Gril, et un grill multifonction fourni pour surélever la pâte ou rôtir des légumes.

On apprécie le filtre compatible lave-vaisselle pour limiter graisses et fumées, ainsi que la grande porte en verre trempé qui permet de surveiller sans perdre de chaleur. À 599 euros, l’ambition reste premium, mais le ticket d’entrée baisse par rapport au Volt 12.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Volt 2, qu’apporte-t-il face au Volt 12 ?

Un châssis environ 30 % plus compact, un prix de lancement inférieur (599 € contre 899 €), des profils de cuisson intégrés et des améliorations d’ergonomie (résistances mieux couvertes, interface retravaillée) tout en conservant la capacité pour des pizzas de 30 cm et la pointe à 450°C.

“Pizza Intelligence”, c’est de la vraie IA ?

Non. C’est un pilotage adaptatif basé sur des capteurs qui équilibrent automatiquement le haut et le bas du four. Le but : des résultats plus réguliers, sans micro-gestion de la température. Vous pouvez toujours reprendre la main en manuel.

Est-ce adapté à une cuisine familiale ?

Oui, si vous cherchez vitesse et régularité : 450°C en 20 minutes, profils guidés et entretien simplifié (filtre lavable). Le positionnement reste premium, mais la polyvalence (fermentation, gril, four) élargit l’usage bien au-delà de la pizza.

