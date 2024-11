Anthropic a ouvert le bal en dévoilant au mois d'octobre un modèle d'utilisation de l'ordinateur pour Claude 3.5 Sonnet. Google devrait emboîter le pas d'ici la fin de cette année avec un projet d'agent IA au nom de code Jarvis qui a fait l'objet d'une récente fuite.

Sur le Chrome Web Store, un prototype interne non utilisable a été brièvement publié en tant que " compagnon utile qui surfe sur le Web avec vous. " Il s'agira de prendre le contrôle du navigateur Google Chrome d'une personne, dans le but d'effectuer pour elle des tâches telles que la recherche, l'achat ou la réservation d'un vol.

Bloomberg rapporte désormais qu'OpenAI prépare le lancement d'un agent IA au nom de code Operator pour le mois de janvier 2025. Initialement, ce sera une préversion d'un outil accessible pour les développeurs via l'API d'OpenAI. Une date de sortie pour le grand public reste un mystère à ce stade.

" Operator peut utiliser un ordinateur pour effectuer des actions au nom d'une personne, comme écrire du code ou réserver un voyage ", écrit Bloomberg qui cite deux personnes proches du dossier ayant assisté à une réunion du personnel mercredi.

La prochaine grande avancée ?

Des agents IA autonomes sont dorénavant évoqués par nombre d'acteurs de l'IA générative, en soulignant presque à chaque une supervision minimale de l'utilisateur, ce qui est aussi une manière de rassurer.

Lors d'une séance de AMA (Ask Me Anything) sur le réseau social Reddit, Sam Altman, le patron et cofondateur d'OpenAI, a déclaré : " Nous aurons des modèles de plus en plus performants, mais je pense que ce qui sera la prochaine grande avancée sera les agents. "

A priori, c'est prévu pour 2025 du côté d'OpenAI, dont l'outil le plus proche d'aboutir exécuterait des tâches dans le navigateur web.