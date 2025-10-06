OpenAI et AMD annoncent à leur tour un partenariat stratégique majeur dnas le secteur de l'intelligence artificielle. Le créateur de ChatGPT déploiera 6 gigawatts de GPU AMD et obtient une option pour acquérir jusqu'à 10% du capital du fondeur.

Cet accord colossal diversifie les fournisseurs d'OpenAI et positionne AMD comme un concurrent sérieux de Nvidia dans le secteur de l'intelligence artificielle en mettant en avant ses accélérateurs IA Instinct MI3xx et MI4xx.

L'annonce a eu un impact immédiat sur les marchés financiers. Le cours de l'action AMD a bondi de plus de 25% suite à la révélation d'un accord stratégique avec OpenAI.

Le créateur de ChatGPT s'engage sur un déploiement massif de puces AMD, une décision qui témoigne de sa volonté de sécuriser et diversifier ses infrastructures de calcul, jusqu'ici largement dépendantes de son partenaire historique, Nvidia.

Un déploiement de puissance sans précédent

Au cœur de l'accord se trouve un engagement colossal : le déploiement de 6 gigawatts de processeurs graphiques (GPU) Instinct d'AMD sur plusieurs années.

Le programme débutera avec une première tranche de 1 gigawatt dès le second semestre 2026. Ce volume, l'un des plus importants jamais annoncés dans l'industrie de l'IA, illustre l'appétit insatiable d'OpenAI pour la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement de ses futurs modèles.

Pour AMD, c'est une validation éclatante de sa feuille de route technologique et une occasion en or de prouver sa compétitivité face à Nvidia sur le segment le plus porteur du marché.

Plus qu'un client, un potentiel actionnaire de poids

La véritable surprise de cet accord réside dans sa structure financière. AMD a émis un bon de souscription (warrant) permettant à OpenAI d'acquérir jusqu'à 160 millions d'actions ordinaires.

L'exercice de ces options est conditionné à l'atteinte de jalons précis, tant en volume de déploiement qu'en performance boursière d'AMD. Si toutes les conditions sont remplies, OpenAI pourrait détenir environ 10% du capital du fondeur.

Cette perspective transformerait une relation client-fournisseur en une alliance capitalistique profonde, solidifiant le partenariat sur le long terme et alignant les intérêts des deux entreprises.

L'échiquier de l'IA est-il en train de changer ?

Cette annonce intervient moins de deux semaines après la confirmation par OpenAI d'un accord de 100 milliards de dollars avec Nvidia (et, côté cloud IA, 300 milliards avec Oracle, et plusieurs dizaines de milliards avec Meta...). Loin de s'opposer, ces deux manœuvres dessinent une stratégie claire : ne plus dépendre d'un seul fournisseur pour ses besoins astronomiques en puces.

C'est aussi une façon de garantir des approvisionnements venant de plusieurs fournisseurs, pour ne pas rester coincé en cas de goulot d'étranglement dans la production chez l'un des acteurs.

En s'alliant avec AMD et en explorant des puces personnalisées avec Broadcom, Sam Altman construit une chaîne d'approvisionnement résiliente pour son projet pharaonique Stargate.

C'est une économie circulaire de l'IA qui se dessine, où capital, puissance de calcul et participations s'échangent entre une poignée de géants. Reste à voir si cet écosystème très interdépendant saura résister à la moindre faiblesse d'un de ses maillons.