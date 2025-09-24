L’industrie de l’intelligence artificielle continue d’évoluer à une vitesse saisissante, et OpenAI ne cesse de surprendre avec des annonces d’envergure. Cette fois, l’entreprise s’associe à Oracle et SoftBank pour construire cinq nouveaux data centers Stargate aux États-Unis, consolidant ainsi sa position dans la course mondiale à l’infrastructure IA.

Ce projet colossal devrait offrir de nouveaux horizons technologiques alors que la demande en service IA explose sur tous les fronts. Il fait suite à plusieurs annonces ces derniers jours impliquant des dizaines de milliards de dollars d'investissement venant de divers partenaires.

Un partenariat stratégique pour l’avenir de l’IA

Avec Oracle et SoftBank, OpenAI met sur pied une alliance redoutable pour bâtir l’un des réseaux de datacenters les plus puissants et les plus innovants du monde. Trois de ces nouveaux centres seront réalisés en collaboration avec Oracle, notamment dans le Texas (comté de Shackelford), au Nouveau-Mexique (comté de Doña Ana) et dans une région du Midwest encore tenue secrète.

Quant à SoftBank, deux sites supplémentaires verront le jour dans l’Ohio (Lordstown) et à nouveau au Texas (comté de Milam). Cette configuration géographique, répartie au cœur des États-Unis, vise à maximiser l’efficacité et la résilience de l’infrastructure.

Des ambitions hors-normes et des chiffres vertigineux

Pour concrétiser le projet Stargate, OpenAI et ses partenaires fixent la barre très haut, avec un objectif d’investissement de près de 500 milliards de dollars sur quatre ans pour développer des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle sur le territoire américain.

Les cinq nouveaux data centers représenteront à terme une capacité de sept gigawatts, soit l’équivalent énergétique nécessaire pour alimenter plus de cinq millions de foyers.

« Nous allons pousser l’infrastructure le plus loin possible, car c’est ce qui nous permettra de proposer une technologie et des services toujours plus performants », a déclaré Sam Altman, PDG d’OpenAI, lors d’une conférence de presse à Abilene (Texas).

Un tournant stratégique pour la compétitivité technologique

En misant sur une telle puissance de calcul, OpenAI s’assure une longueur d’avance pour entraîner et servir des modèles IA d’une complexité croissante.

L’infrastructure Stargate, portée par ces data centers de nouvelle génération, doit répondre à la multiplication des usages associée à ChatGPT et aux applications d’intelligence artificielle utilisées chaque semaine par près de 700 millions de personnes.

Ce déploiement massif vient également concrétiser l’engagement pris après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, à savoir investir massivement dans les infrastructures IA américaines. Ce dynamisme contribuera à renforcer la souveraineté technologique du pays et à soutenir les usages exponentiels de l’IA dans tous les secteurs.

Des enjeux énergétiques et industriels majeurs

La création de ces cinq nouveaux data centers Stargate n’est pas sans soulever d’importants défis énergétiques et économiques. L’alimentation de 7 gigawatts implique d’importantes infrastructures électriques et une collaboration étroite avec les autorités locales et les opérateurs industriels pour sécuriser la chaîne logistique et garantir la durabilité du système.

L’investissement massif annoncé implique également des partenariats avec des géants du secteur des semi-conducteurs, en particulier Nvidia, qui injecte 100 milliards de dollars pour la fourniture de processeurs IA spécialisés.

Perspectives et innovations à venir

Les ambitions portées par OpenAI, Oracle et SoftBank s’inscrivent dans un contexte où la compétition autour de l’intelligence artificielle est féroce, entre acteurs américains mais aussi avec les entreprises chinoises qui rêvent aussi d'un équivalent à Stargate.

Avec ce projet Stargate, les acteurs américains affirment clairement leur volonté de renforcer leur avance face à la concurrence internationale, notamment asiatique et européenne.

Les 7 gigawatts de puissance associée aux nouveaux centres devraient permettre de soutenir l’émergence de modèles IA toujours plus avancés, ouvrant la voie à des applications inédites dans les domaines de la santé, de l’industrie, ou encore des services numériques.

OpenAI prévoit également que le rayonnement de ChatGPT, régulièrement utilisé par des millions d’utilisateurs, s’étendra encore grâce à cette nouvelle infrastructure, tout en garantissant la robustesse et la rapidité des traitements.



Pour les experts du domaine, l’arrivée des data centers Stargate pourrait représenter une avancée comparable à l’avènement du cloud ou de l’ordinateur personnel à son époque : une nouvelle ère de l’intelligence artificielle, portée par des infrastructures XXL et des alliances stratégiques de tout premier plan.