La firme OpenAI est incontournable en matière de développement de modèles d'IA mais pour que ces derniers restent constamment alimentés en nouvelles données fournies par les utilisateurs, il faut pouvoir les mettre partout.

L'entreprise de Sam Altman étudie de multiples possibilités pour y parvenir, de la création d'un réseau social, à l'image de la combinaison du réseau social X et de l'IA Grok, à celle d'un navigateur Web qui pourrait être Chrome si Google devait être forcé de s'en séparer.

Cela pourrait également passer par des objets connectés IA. Plusieurs expériences pour proposer des gadgets IA censés remplacer les smartphones ont été tentées mais les échecs ont été nombreux, souvent faute de maturité des plates-formes et de vision d'ensemble.

OpenAI s'offre l'expertise de Jony Ive

OpenAI peut-elle faire mieux ? Sam Altman semble le penser avec le rachat de io Products, l'entreprise de design industriel comptant à son bord Jony Ive, l'ex-star du design produit chez Apple, pour 6,5 milliards de dollars.

Sam Altman et Jony Ive sont en contact depuis 2023 sur un projet de produit IA qui pourrait surpasser le smartphone et ce rachat direct par OpenAI devrait permettre de consolider la vision d'objets connectés intégrant de l'intelligence artificielle pour un usage au quotidien et à tout moment.

L'objectif est de simplifier les manipulations et rendre l'accès à l'IA aussi simple et intuitif que possible. Leur première réalisation pourrait être un dispositif sans écran mais capable d'appréhender l'environnement immédiat et de répondre à toutes les requêtes des utilisateurs, sans avoir à passer par un smartphone ou un PC.

Repenser en profondeur le gadget IA pour le rendre incontournable

Sam Altman voit déjà la possibilité d'écouler ce gadget à 100 millions d'exemplaires et de générer d'immenses revenus pour OpenAI qui en a bien besoin. La création des infrastructures et le fonctionnement des modèles d'IA coûte très cher et de simples abonnements à ses différents modèles d'IA ne suffiront pas pour atteindre la rentabilité.

Pour y parvenir, il faut des produits indispensables au quotidien, présents partout et utilisés tout le temps. Jony Ive ne sera pas de trop pour concrétiser cette vision, alors que les premiers gadgets IA (Humane AI Pin, Rabbit AI...) issus de startups n'ont pas dépassé le stade de quelques dizaines ou centaines de milliers d'exemplaires acquis par des early adopters mais tout aussi vite oubliés.

La solution viendra-t-elle des lunettes connectées ? Le succès des Meta Ray Ban, alimentées par IA, ouvre une voie à explorer que d'autres entreprises s'apprêtent à investir mais il reste encore bien des obstacles techniques à surmonter.