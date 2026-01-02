La collaboration annoncée en mai entre Sam Altman, le patron d'OpenAI, et Jony Ive, le légendaire designer derrière l'iPhone, a suscité d'innombrables spéculations. Quel pourrait bien être le premier produit matériel issu de ce partenariat de haut vol ? De récentes informations, relayées par le leaker chinois Smart Pikachu sur le réseau social Weibo, viennent apporter des précisions sur ce projet secret, connu en interne sous le nom de code « Gumdrop ».

Quel appareil pour éviter le piège des gadgets IA ?

Deux pistes principales se dessinent dans les rumeurs actuelles. La première, celle d'un « appareil audio nomade », semble de loin la plus risquée. Le marché des AI Wearables est un véritable cimetière de bonnes intentions, comme en témoignent les échecs retentissants du Humane AI Pin et du Rabbit R1. Ces appareils, critiqués pour leur lenteur et leur manque d'ergonomie, ont surtout échoué à démontrer leur utilité face à une simple application mobile.

Le Humane AI Pin était conçu comme un assistant personnel sans écran, destiné à remplacer ou compléter le smartphone en permettant d’accéder à l’information et d’effectuer des tâches du quotidien par la voix, via un dispositif aimanté à fixer sur les vêtements.



L'autre hypothèse, bien plus intrigante, est celle d'un stylo intelligent. Cet objet se concentrerait sur un usage déjà bien ancré : la prise de notes manuscrites. L'idée serait de permettre une transcription en temps réel directement vers ChatGPT, fusionnant ainsi le geste traditionnel de l'écriture avec la puissance de l'intelligence artificielle. Ce format plus ciblé pourrait avoir de bien meilleures chances de convaincre un public lassé des promesses technologiques non tenues.

As many requested, small supply chain updates about Openai / Jony ive hardware project now twice confirmed:



-internal codename is "Gumdrop" ?

-project was originally assigned to Luxshare 立讯

-now likely moving to Foxconn after dispute over mfg site location



Openai does not… https://t.co/gkhogbIb4f — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) December 30, 2025

Comment la production a-t-elle été organisée ?

Les coulisses industrielles du projet « Gumdrop » se précisent également. Pour donner vie à leur création, le duo se serait tourné vers un géant bien connu : Foxconn, le partenaire historique d'Apple. Ce choix n'était pourtant pas celui envisagé au départ, ce qui témoigne des ajustements stratégiques en cours de route.

Selon les fuites, la production avait d'abord été confiée à l'entreprise chinoise Luxshare. Cependant, un désaccord sur le lieu de fabrication aurait conduit à ce changement de partenaire. L'assemblage du matériel devrait donc se faire au Vietnam, même si des discussions seraient en cours pour potentiellement utiliser les sites de Foxconn situés aux États-Unis.

Jony Ive

Le smartphone reste-t-il l'adversaire ultime ?

Le véritable défi pour Jony Ive et son équipe n'est pas seulement technique, mais surtout identitaire. Ils doivent répondre à une question cruciale : pourquoi utiliser un appareil dédié quand un smartphone fait déjà tout, et souvent mieux ? Le pari est de taille, car ils doivent prouver que l'ajout d'un objet physique dans notre quotidien apporte une valeur ajoutée concrète et irremplaçable.

Si la piste du stylo semble prometteuse en créant un pont entre le monde physique et le numérique, la concurrence du smartphone reste écrasante. Cet outil universel demeure pour l'instant le moyen le plus simple pour interagir avec son intelligence artificielle favorite. Le succès de ce projet porté par OpenAI et Jony Ive dépendra de sa capacité à offrir une expérience si unique qu'elle justifiera son existence.