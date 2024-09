Finalement, Apple n'investira pas dans OpenAI. Le Wall Street Journal rapporte qu'Apple a abandonné le tour de table de la start-up d'IA générative derrière ChatGPT pour une nouvelle levée de fonds d'environ 6,5 milliards de dollars.

A priori, Microsoft et Nvidia sont toujours en discussions pour une participation au tour de table. Microsoft devrait investir près d'un milliard de dollars, en plus des 13 milliards de dollars déjà injectés dans OpenAI depuis 2019. Sachant que Microsoft détient 49 % du capital de la branche commerciale d'OpenAI.

Selon le Wall Street Journal, OpenAI est en lice pour boucler son tour de table dans le courant de cette semaine. Le retrait d'Apple est inexpliqué, alors que le groupe de Cupertino n'avait déjà pas donné suite à son projet pour un siège d'observateur (sans pouvoir décisionnel) au sein du conseil d'administration à but non lucratif d'OpenAI.

Dans un contexte particulier pour OpenAI

OpenAI est en pleine restructuration pour devenir une société à but lucratif qui ne sera plus sous le contrôle de son conseil d'administration actuel. Une telle évolution est susceptible de séduire davantage d'investisseurs. Même si ce sera donc sans Apple…

Cette évolution n'a pas de calendrier officiellement annoncé. Elle a néanmoins lieu dans un contexte d'importants départs d'OpenAI, dont celui de la directrice technique Mura Murati qui a joué un rôle crucial dans l'essor fulgurant de la start-up.

La semaine dernière, Mura Murati a déclaré qu'elle a pris la décision difficile de quitter OpenAI, en exprimant sa volonté de se donner " le temps et l'espace pour faire sa propre exploration. " Est-ce à dire que l'esprit de laboratoire de recherche d'OpenAI s'envole ?

L'envol des prix pour ChatGPT

Selon le New York Times, OpenAI connaît bel et bien une croissance fulgurante de ses revenus mensuels qui ont atteint 300 millions de dollars en août, soit une augmentation de 1700 % depuis début 2023, et la perspective de ventes à 3,7 milliards de dollars pour cette année, puis un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars en 2025.

Néanmoins, la perte pourrait avoisiner 5 milliards de dollars cette année. La quête d'investisseurs est d'autant plus importante, tandis que l'abonnement payant ChatGPT est voué à connaître une sérieuse inflation au fil des années.