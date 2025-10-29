Lancé la semaine dernière sur macOS, le navigateur web d'OpenAI, ChatGPT Atlas, mise sur une intégration profonde de l'IA pour faire son trou. Face aux premiers retours des utilisateurs, OpenAI dévoile plusieurs mises à jour.

Des fonctionnalités de base à venir

ChatGPT Atlas va bientôt s'enrichir de fonctionnalités considérées comme essentielles par de nombreux utilisateurs. Parmi celles-ci, l'arrivée des profils qui permettront de séparer contextes, historiques et favoris pour différents usages.

Les groupes d'onglets, une autre fonctionnalité très demandée pour organiser les pages web, sont également en cours de développement.

La liste des correctifs post-lancement inclut aussi des améliorations plus modestes mais pratiques, comme un menu des marque-pages en surimpression et une liste de raccourcis clavier. Un bloqueur de publicités optionnel est en outre prévu.

Une amélioration du mode agent

Le véritable atout de ChatGPT Atlas réside dans ses capacités d'IA. Le mode agent, la fonctionnalité phare réservée pour l'instant aux abonnés ChatGPT Plus et Pro, bénéficiera d'améliorations notables.

OpenAI promet des temps de réponse plus rapides, une fonction de pause plus fiable et une meilleure intégration avec des services tiers comme Google Drive et les versions cloud d'Excel.

La barre Ask ChatGPT sera optimisée pour permettre aux utilisateurs de choisir différents modèles d'IA ou projets sans quitter leur page. Un travail mené concerne un prototype permettant de copier-coller plus facilement le texte depuis cette barre latérale.

Pour les prochaines semaines

La plupart des mises à jour devraient être déployées au cours des prochaines semaines. OpenAI souligne toutefois que certaines, comme les groupes d'onglets et le bloqueur de publicités, pourraient prendre un peu plus de temps.

D'ores et déjà des correctifs spécifiques sont proposés, notamment pour le gestionnaire de mots de passe 1Password.